В Австралии выбрали самую очаровательную коалу: видео

В Австралии провели конкурс на звание самой очаровательной коалы. Об этом сообщает Tourism Australia.

На первом этапе конкурса было более семидесяти участников. Их выдвигали зоопарки, национальные парки и зоозащитные организации. Жюри отобрало 13 финалистов.

Портреты финалистов были опубликованы в Facebook, и все желающие, поставив лайк, могли выбрать самое симпатичное, на их взгляд, животное.

В голосовании участвовало около миллиона человек. После 24 часов голосования победителем стала получившая наибольшее количество лайков 8-месячная коала Таллоу, которая живет в Paradise Country на Золотом Побережье.

"Несмотря на то, что мы думаем, что все наши коалы милы, Таллоу теперь официально названа самой милой, и это является значительным событием", - заявил куратор дикой природы Paradise Country Дин Джонс.

Джонс добавил, что избрание Таллоу будет иметь значение для реализуемой отелем программы разведения коал.

17 мая сообщалось, что количество коал на планете снизилось настолько, что этот вид животных признали "функционально вымершим".

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