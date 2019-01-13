В Бразилии удалось заснять "дождь" из пауков: видео

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Профессор Федерального университета отметил, что необычным природным явлением оказалась охота пауков Parawixia bistriata

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Жители восточного штата Бразилии Минас-Жерайс запечатлели скопление пауков в небе, которое назвали «дождь из пауков» Об этом сообщает The Guardian.

В соцсетях появились фото и видео, на которых видны скопления пауков, которые передвигаются как бы по воздуху. Наибольшую популярность набрал ролик Жоао Педро Мартинелли Фонсеки.

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Он отметил, что один из пауков упал в машину через открытое окно. По словам бабушки мальчика, в действительности пауков наблюдалось больше, чем заметно на видео. Она сообщила, что видела такое и раньше, всегда в сумерках, когода было очень жарко. 

Профессор Федерального университета Минас-Жерайс Адальберто душ Сантуш отметил, что пауки Parawixia bistriata ведут так называемый социальный образ жизни.

Он добавил, что пауки живут колониями: днем гнездятся в гигантском, относительно их размеров, шаре, а под вечер выходят охотиться.

Между кустами и деревьями они плетут огромную сеть из паутины – она может достигать четырех метров в ширину и трех метров в высоту. Ее нити настолько тонкие, что едва заметны человеческому глазу, поэтому создается иллюзия, будто пауки парят в воздухе.

Ночью арахниды ловят добычу, которой обычно становятся насекомые, но иногда и маленькие птицы, а с рассветом возвращаются в логово.

Яд Parawixia bistriata не опасен для людей.

Сотрудники австралийского зоопарка The Australian Reptile Park запечатлели на видео рождение десятков смертоносных малышей вида воронковый паук. 

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Теги: Бразилия, дождь из пауков, охота пауков
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