Футбол. Луганская "Заря" победила греческий "АЕК" – 3:0. Видео голов

Вчера футбольный клуб "Заря" из Луганска в рамках группового этапа Лиги Европы одержал победу над гостями из Афин – греческим "АЕК" со счетом 3:0. Матч состоялся в Афинах на стадионе Спирос Луис.

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Первый тайм закончился с нулевым счетом. Первый гол в ворота соперника луганчане смогли забить на 61-й минуте – отличился Артем Громов.

Второе очко "Заре" принес Владислав Кабаев – на 75-й минуте после паса Иванисени он сместился к центру и пробил с разворота.

Итоговый третий гол забил Владлен Юрченко, уверенно пробив с пенальти на 85-й минуте игры.

Благодаря этому поединку "Заря" смогла набрать первые очки в турнире, первое место в турнирной таблице занимает английский "Лестер Сити" – у него 10 очков.

В октябре 2020 года стало известно, что домашние матчи "Зари" в рамках Лиги Европы пройдут с болельщиками.

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Дарья Мостовая

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