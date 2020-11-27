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Футбол. Луганская "Заря" победила греческий "АЕК" – 3:0. Видео голов

27.11.2020, 08:29
Футбол. Луганская
Артем Громов открыл счет в матче (Фото со страницы Андрей Павелко/Facebook)

Вчера футбольный клуб "Заря" из Луганска в рамках группового этапа Лиги Европы одержал победу над гостями из Афин – греческим "АЕК" со счетом 3:0. Матч состоялся в Афинах на стадионе Спирос Луис.

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Первый тайм закончился с нулевым счетом. Первый гол в ворота соперника луганчане смогли забить на 61-й минуте – отличился Артем Громов.

Второе очко "Заре" принес Владислав Кабаев – на 75-й минуте после паса Иванисени он сместился к центру и пробил с разворота.

Итоговый третий гол забил Владлен Юрченко, уверенно пробив с пенальти на 85-й минуте игры. 

Благодаря этому поединку "Заря" смогла набрать первые очки в турнире, первое место в турнирной таблице занимает английский "Лестер Сити" – у него 10 очков.

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Дарья Мостовая
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АЕК футбол видео заря

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