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Футбол. Матч "Заря" - "Шахтер" закончился со счетом 2:2 — видео голов

20.09.2020, 19:35
Футбол. Матч
Сергей Кривцов (фото - пресс-служба ФК Шахтер)

Первые три гола были забиты в первом тайме, а во втором "Шахтер" выровнял счет, сыграв таким образом вничью

В сегодняшней игре луганский ФК "Заря" смог сыграть вничью с одним из фаворитов Премьер-лиги — донецким ФК "Шахтер". Игра закончилась со счетом 2:2 и стала третьей ничьей из 47 матчей, сыгранных между командами. 

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На начало игры составы команд были такими:

"Шахтер"

Трубин — Додо, Кривцов, Матвиенко, Корниенко — Степаненко, Патрик, Марлос, Соломон, Тайсон — Мораес

"Заря"

Шевченко — Фаворов, Вернидуб, Абу-Ханна, Цыганикс — Иванисеня, Юрченко, Кочергин, Назарина — Кабаев, Громов

Первый гол на 17-й минуте забил в ворота соперника атакующий полузащитник "Шахтера" Марлос Ромеро Бонфим. Но уже спустя три минуты "Заря" выровняла счет мяч забил  Владислав Кочергин.

Второе очко "Заре" принес полузащитник клуба Владлен Юрченко. Он забил гол с пенальти на 28-й минуте встречи. "Шахтеру" удалось вернуть ничью уже во втором тайме: защитник Сергей Кривцов сравнял счет после подачи углового, забив мяч в верхний угол ворот луганской команды.

Видео: НарезкаUA/Youtube

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Дарья Мостовая
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