Футбол. Матч "Заря" - "Шахтер" закончился со счетом 2:2 — видео голов

Первые три гола были забиты в первом тайме, а во втором "Шахтер" выровнял счет, сыграв таким образом вничью

В сегодняшней игре луганский ФК "Заря" смог сыграть вничью с одним из фаворитов Премьер-лиги — донецким ФК "Шахтер". Игра закончилась со счетом 2:2 и стала третьей ничьей из 47 матчей, сыгранных между командами.

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На начало игры составы команд были такими:

"Шахтер"

Трубин — Додо, Кривцов, Матвиенко, Корниенко — Степаненко, Патрик, Марлос, Соломон, Тайсон — Мораес

"Заря"

Шевченко — Фаворов, Вернидуб, Абу-Ханна, Цыганикс — Иванисеня, Юрченко, Кочергин, Назарина — Кабаев, Громов

Первый гол на 17-й минуте забил в ворота соперника атакующий полузащитник "Шахтера" Марлос Ромеро Бонфим. Но уже спустя три минуты "Заря" выровняла счет — мяч забил Владислав Кочергин.

Второе очко "Заре" принес полузащитник клуба Владлен Юрченко. Он забил гол с пенальти на 28-й минуте встречи. "Шахтеру" удалось вернуть ничью уже во втором тайме: защитник Сергей Кривцов сравнял счет после подачи углового, забив мяч в верхний угол ворот луганской команды.

Видео: НарезкаUA/Youtube

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Дарья Мостовая

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