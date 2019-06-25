Госдеп США: Россия продолжает военную поддержку режима Мадуро

Николас Мадуро (фото - ЕРА)

Режим диктатора Николаса Мадуро в Венесуэле продолжает получать военную поддержку со стороны России и тратить на это сотни миллионов долларов, несмотря на гуманитарный кризис в стране. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Венесуэлы Эллиот Абрамс, передает Укринформ.

"В мае Венесуэла подписала с Россией контракт на сумму $209 млн для ремонта системы ПВО, приобретения девяти истребителей "Сухой", а также восьми транспортных вертолетов", - отметил представитель Госдепа.

Вчера, по его словам, в Каракас прибыл российский военный самолет, который, как сказали россияне, он привез технику для обслуживания ранее проданных систем вооружения.

Абрамс отметил, что Соединенные Штаты отправляют плавучие госпитали, в частности, корабль-больницу USNS Comfort, в Карибский бассейн и Южную Америку, чтобы оказывать медицинскую помощь беженцам из Венесуэлы.

"А Россия тем временем отправляет в Венесуэлу свой военный корабль "Адмирал Горшков" и еще больше военно-технических специалистов", - заявил спецпредставитель США.

О заключении Венесуэлой оборонного контракта на $209 млн с Россией сообщил 16 июня советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.