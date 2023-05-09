"Реал Мадрид" – "Манчестер Сити": анонс полуфинального матча Лиги чемпионов

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов, который состоится 9 мая на стадионе "Сантьяго Бернабеу", "Реал Мадрид" примет "Манчестер Сити". Анонс поединка читайте на LIGA.net.

Игру между "сливочными" и "горожанами" по праву считают досрочным финалом ЛЧ. Поскольку эти две команды являются одними из сильнейших в мире и превосходят другую полуфинальную пару итальянских "Милан" и "Интер".

К первому матчу 1/2 Лиги Чемпионов "Реал" и "Ман Сити" подходят одинаково в победном настроении – 6 мая мадридцы выиграли 2-1 у "Осасуны" Кубок Испании, "горожане" же того дня в рамках 35 тура Английской Премьер-лиги с аналогичным счетом обыграли "Лидс".

Особый шарм противостоянию добавляют игры розыгрыша ЛЧ 2021-22, когда "Реал на последних секундах вырвал победу у "Ман Сити" и прошел в финал турнира.

Нынешняя двухматчевая встреча соперников станет уже третьей на стадии 1/2 за последние 7 лет.

Ориентированные склады

"Реал": Куртуа – Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Камавинга – Вальверде, Кроос, Модрич – Родриго, Бензема, Винисиус.

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Стоунз, Диаш, Аканджи – Де Брюйне, Родри, Гюндоган – Силва, Холанд, Грилиш.

Что касается кадровых потерь, то "сливочные" не смогут рассчитывать на дисквалифицированного Эдера Милитао и травмированного Эдуара Менди. У "горожан" еще не до конца восстановился Натан Аке.

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Олег Васьків

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