Футболист лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли забил красивый гол ударом через себя в матче 1/16 Лиги Европы против австрийского "Вольфсберга".

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Гол бисиклетой он забил на 10 минуте матча. Хавбек находился спиной к воротам, принял передачу с отскоком – и мяч подлетел выше его головы. Деле Алли красиво выпрыгнул и ударом через себя забил гол в нижний угол.

Поединок закончился со счетом 4:0 в пользу "Тоттенхэма", голы также забивали Карлуш Винисиус и Гарет Бэйл. Лондонцы уверенно выходят в 1/8 Лиги Европы, обыграв "Вольфсберг" со счетом 8:1 по сумме двух матчей.

Ранее на этой неделе красивый гол ударом через себя в прыжке забил Оливье Жиру в матче Лиги чемпионов "Атлетико" Мадрид 0:1 "Челси".

Сегодня, 25 февраля, решающие матчи в Лиге Европы сыграют "Динамо" Киев и "Шахтер" Донецк.

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Марк Сировой

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