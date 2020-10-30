Бокс. Александр Усик – Дерек Чисора: где и когда смотреть онлайн трансляцию боя

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31 октября в боксерском ринге в Лондоне встретятся украинец Александр Усик и британец Дерек Чисора

31 октября состоится бой между абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) Александром Усиком (17-0, 13 КО) и британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО). 

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Время и каналы трансляции смотрите в конце анонса.

Бой между Усиком и Чисорой переносился несколько раз. Изначально предполагалось, что поединок состоится в марте. Затем его перенесли на май. Однако теперь боксеры точно должны встретиться 31 октября.

29 октября состоялась финальная пресс-конфереция Чисоры и Усика перед боем. Чисора заявил, что "с нетерпением ждет боя, поскольку он готовился к этому девять месяцев". Он считает, что бой будет великолепен, а саму возможность подраться с Усиком называет "золотым ключом к богатству и славе". 

"Это будет офигенный, чистый, красивый бокс", – заявляет Усик.

Фаворитом поединка считается Усик. 

Бой между Усиком и Чисорой начнется в 23:00 по киевскому времени. Видео-трансляцию проведет онлайн-ресурс Megogo. В Великобритании поединок покажете телеканал SkySports. Бои андерката начнутся в 20:00.

  • 17 октября 2020-го Лопес победил Ломаченко единогласным решением судей, чем совершил сенсацию в мире бокса, ведь до встречи боксер из Украины был фаворитом в пропорции 4 к 1. Почти две трети боя Ломаченко был очень инертным и нанес за 12 раундов всего 321 удар. Противник – 659.
  • После боя Ломаченко перенес вторую за пару лет операцию на плече. 
  • 30 октября у Ломаченко спрогнозировали дату его возвращения на ринг.
  • Девять падений за пять раундов: в США прошел потенциальный лучший бой 2020 года в боксе: видео нокдаунов и жуткого нокаута.

Смотрите видео: "Я был лучше". Ломаченко не согласился с результатом поединка

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Теги: бокс, Александр Усик, дерек чисора
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