Бокс. Александр Усик – Дерек Чисора: где и когда смотреть онлайн трансляцию боя

31 октября состоится бой между абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) Александром Усиком (17-0, 13 КО) и британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).
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Время и каналы трансляции смотрите в конце анонса.
Бой между Усиком и Чисорой переносился несколько раз. Изначально предполагалось, что поединок состоится в марте. Затем его перенесли на май. Однако теперь боксеры точно должны встретиться 31 октября.
29 октября состоялась финальная пресс-конфереция Чисоры и Усика перед боем. Чисора заявил, что "с нетерпением ждет боя, поскольку он готовился к этому девять месяцев". Он считает, что бой будет великолепен, а саму возможность подраться с Усиком называет "золотым ключом к богатству и славе".
"Это будет офигенный, чистый, красивый бокс", – заявляет Усик.
Фаворитом поединка считается Усик.
Бой между Усиком и Чисорой начнется в 23:00 по киевскому времени. Видео-трансляцию проведет онлайн-ресурс Megogo. В Великобритании поединок покажете телеканал SkySports. Бои андерката начнутся в 20:00.
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