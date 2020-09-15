Футбол. "Динамо" обыграло нидерландский АЗ в Лиге чемпионов: видео голов

Киевское "Динамо" одержало победу над АЗ Алкмаар (Нидерланды) и теперь сыграет в раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

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Киевляне победили со счетом 2:0. Голы забили Жерсон Родригеш и Николай Шапаренко.

Игра проходила в Киеве на НСК Олимпийский, без зрителей.

Весь матч.

11 сентября глава министерства здравоохранения Максим Степанов одобрил возвращение болельщиков на матчи международного уровня, в частности на поединки сборной Украины, матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Окончательное решение в вопросе примет Европейская футбольная ассоциация.