Футбол. Испания с сенсационным счетом разгромила Германию – видео всех голов

Сборная Испании по футболу со счетом 6:0 разгромила Германию в Лиге наций и выиграла группу 4 элитного дивизиона турнира, в которой выступает и Украина.

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Начало разгрому положил на 17 минуте Альваро Мората. Форвард замкнул ударом головой подачу с углового. На 33-й Ферран Торрес добил мяч в ворота после рикошета от перекладины. А на 38-й Родри ударом головой довел счет до разгромного. Первый тайм завершился со счетом 3:0.

На 55-й все тот же Торрес в упор расстрелял Мануэля Нойера, а на 71-й бильярдным ударом под штангу оформил хет-трик. На 89-й Микель Оярсабаль забил в пустые ворота, поставив точку в матче.

6:0. Испания громит Германию и выходит в плей-офф раунд элитного дивизиона Лиги наций.

Вчера, 17 ноября, сборная Украины и Швейцарии должны были решить судьбу прописки в элитном дивизионе Лиги наций. Однако власти кантона Люцерн отправили на карантин украинскую делегацию из-за вспышки коронавируса, игру отменили. Судьбу матча будет решать УЕФА.

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