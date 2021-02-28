27-летний украинец Руслан Малиновский отметился отличным ударом во время матча "Сампдория" – "Аталанта" в рамках 24-го тура чемпионата Италии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он получил мяч от Луиса Муриеля и попал в дальнюю девятку со штрафной линии. Своим голом украинец открыл счет в матче против "Сампдории".

Это второй гол Малиновского в нынешней Серии A и третий в сезоне. Также на его счету три результативные передачи.

24 февраля сообщалось, что форвард "Челси" Оливье Жиру забил красивый гол ударом через себя в ворота "Атлетико" Мадрид в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Смотрите также: Украл гол. В Мексике судья помешал забить в пустые ворота – видео

Видео – телеканал Футбол 2.

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.