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Футбол. Малиновский ударом в девятку забил гол в матче чемпионата Италии – видео видео

28.02.2021, 15:52
Руслан Малиновский (фото - Atalanta B.C., Twitter)
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27-летний украинец Руслан Малиновский отметился отличным ударом во время матча "Сампдория" – "Аталанта" в рамках 24-го тура чемпионата Италии.

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Он получил мяч от Луиса Муриеля и попал в дальнюю девятку со штрафной линии. Своим голом украинец открыл счет в матче против "Сампдории".

Это второй гол Малиновского в нынешней Серии A и третий в сезоне. Также на его счету три результативные передачи.

Смотрите также: Украл гол. В Мексике судья помешал забить в пустые ворота – видео

Видео – телеканал Футбол 2. 

Владислав Сердюк
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футбол руслан малиновский атланта
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