27-летний украинец Руслан Малиновский отметился отличным ударом во время матча "Сампдория" – "Аталанта" в рамках 24-го тура чемпионата Италии.
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Он получил мяч от Луиса Муриеля и попал в дальнюю девятку со штрафной линии. Своим голом украинец открыл счет в матче против "Сампдории".
Это второй гол Малиновского в нынешней Серии A и третий в сезоне. Также на его счету три результативные передачи.
- 24 февраля сообщалось, что форвард "Челси" Оливье Жиру забил красивый гол ударом через себя в ворота "Атлетико" Мадрид в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
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Видео – телеканал Футбол 2.
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