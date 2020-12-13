Футбол. Малиновский вернулся после коронавируса и сразу же забил в Серии А – видео

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Украинский футболист Руслан Малиновский забил за итальянскую "Аталанту" в своем первом же матче после выздоровления от коронавирусной болезни COVID-19.

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Полузащитник реализовал штрафной в ворота "Фиорентины" на 55-й минуте матча. Малиновский перебросил стенку, а вратарь не успел и дернуться в сторону мяча.

Матч завершился победой "Алатанты" со счетом 3:0. Клуб украинца занимает восьмое место в итальянской Серии А.

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Теги: штрафной, футбол, видео, гол, руслан малиновский, Аталанта, коронавирус, фиорентина
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