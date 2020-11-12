Футбол. Польша – 2:0 – Украина: видео всех голов и лучших моментов

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Сборная Украины чаще атаковала, а Андрей Ярмоленко не реализовал пенальти. За Польшу забивали Криштоф Пьентек и Якуб Модер

Сборная Украины по футболу со счетом 2:0 проиграла сборной Польши в товарищеском матче, который проходил в польском Хожуве 11 ноября.

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Первый гол поляков был курьезным. На 40-й минуте украинский голкипер Андрей Лунин выбежал страховать партнеров до середины первой половины поля, однако вместо выноса скинул мяч на ногу Петру Зелински. Тот отпасовал Криштофу Пьентеку – и польский форвард издалека поразил пустые ворота. 1:0.

На 63-й дебютант польской команды Якуб Модер увеличил преимущество "бело-красных". Он оказался расторопнее всех во время суматохи в штрафной: сначала ударом головой угодил в штангу, но сразу же добил мяч в сетку. 2:0.

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По ходу матча украинцы чаще атаковали и имели как минимум три голевых момента. Однако дальний удар Александра Зинченко пришелся в штангу, как и нереализованный пенальти Андрея Ярмоленко. Также не реализовал выход один на один под острым углом Виктор Цыганков.

Польский спортивный ресурс Spotr.pl написал после матча, что Украина играла лучше, много атаковала, но Польша забивала голы и неожиданно победила.

  • 14 ноября сборная Украины в Лиге наций сыграет с Германией, а 17-го – со Швейцарией. Подопечные Андрея Шевченко занимают третье место в группе 4 элитного дивизиона турнира. Вероятно, не помогут команде сразу девять игроков, большая часть из которых заразилась коронавирусом.

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Теги: Украина, футбол, видео, сборная украины, андрей лунин, андрей ярмоленко, голы, сборная, пенальти, сборная польши
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