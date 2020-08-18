Футбол. Разгромное поражение: "Шахтер" 0:5 "Интер" - видео всех голов

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Донецкий "Шахтер" проиграл миланскому "Интеру", пропустив пять мячей в свои ворота

Вчера донецкий футбольный клуб "Шахтер" проиграл миланскому "Интеру" в полуфинале Лиги Европы, пропустив пять мячей. Матч закончился со счетом 5:0. Видео всех голов опубликовано на YouTube-канале A3RIX.

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Матч прошел в Дюссельдорфе, на игре не было зрителей. Мячи в ворота "Шахтера" закатили Мартинес (19, 74), Д'Амброзио на 64 минуте и Лукаку (78, 84).

Теперь "Интер" встретится в финале с испанской "Севильей". 

"Шахтер" в плей-офф обыграл "Бенфику" (2:13:3), "Вольфсбург" (2:13:0и швейцарский "Базель" (4:1).

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Теги: футбол, Лига Европы, шахтер, Интер
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