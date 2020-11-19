Футбол. Сборная Сербии разгромила Россию со счетом 5:0 – видео голов

Сборная России по футболу со счетом 5:0 проиграла Сербии и потеряла шансы на выход в элитный дивизион Лиги наций УЕФА.

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На 10-й минуте Неманья Радоньич положил начало разгрому ударом из-за штрафной в девятку. На 25-й головой замкнул подачу Лука Йович.

На 40-й неуверенной игрой голкипера россиян Гильерме воспользовался Душан Влахович. На 45-й Йович снова забил уверенным ударом головой, оформив дубль. Команды ушли на перерыв при счете 4:0.

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Во втором тайме сербы забили лишь раз. Филип Младенович с острого угла поразил ворота Сослана Джанаева, который после перерыва сменил Гильерме.

5:0. Россия без капитана Артема Дзюбы, которого не вызвали на сбор после слива в Интернет интимного ролика с его участием, разгромно проигрывает Сербии и занимает второе место в группе 3 дивизиона В Лиги наций. В элитный дивизион выходит Венгрия, которая стала победителем группы. Вылетает в дивизион С – занявшая последнее место Турция.

Сборная Украины уже выступает в элитном дивизионе Лиги наций. В последнем туре должна была решиться судьба прописки в элите в матче против Швейцарии. Однако власти Люцерна отправили на карантин украинскую делегацию из-за вспышки коронавируса – и поединок отменили. Судьбу матча будет решать УЕФА.

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