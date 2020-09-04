Футбол. Сборная Украины открыла Лигу наций с победы над Швейцарией – видео голов

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Из-за того, что гранды-соперники по группе – Испания и Германия – разошлись ничьей, сборная Украины с первого же матча вырвалась вперед

Вчера вечером, 3 сентября, во Львове удачно дебютировала в группе "А4" Лиги наций национальная сборная Украины по футболу. Противник – Швейцария – увез домой ноль баллов, опустившись на дно в зачетной таблице.

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Гости из Швейцарии агрессивно стартовали, но получили гол в свои ворота на 14-й минуте. Чуть ранее Малиновский попал в правую штангу, а затем, пару минут спустя, Малиновский набросил Тымчику в прорыв по правому флангу. Тот угодил мячом в голкипера, но вовремя подоспевший Ярмоленко пяткой отправил круглого в ворота – 1:0!

Подопечные Владимира Петковича не сразу вернулись в игру после такого начала, но когда "разогрелись" под конец тайма, инициативу уже почти не отпускали, еще до перерыва сравняв счет. Защита упустила Сеферовича, который обыграл Зинченко и издали закатил мяч в правый угол. Пятов не смог выручить, просто не дотянулся, – 1:1.

В начале второго тайма гости едва не вырвались вперед: украинскую сборную уберегла от счета 1:2 правая штанга, хотя Варгас пробил головой очень опасно.

В итоге, после отката Михайличенко с левого фланга под удар Зинченко тот, не обрабатывая пас, сходу же добавил импульс мячу и внес его в правый угол: 2:1! Швейцарцы до финального свистка устроили штурм, но тщетно.

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Голы: Ярмоленко, 14 (1:0); Сеферович, 41 (1:1); Зинченко, 68 (2:1)

Украина: Пятов; Тымчик; Кривцов; Матвиенко Н.; Степаненко; Михайличенко Б.; Зинченко; Малиновский; Ярмоленко; Жуниор Мораес; Коноплянка (Яремчук, 54)
Швейцария: Зоммер; Аканджи; Мбабу; Родригес Р.; Эльведи; Джака Г.; Соу Дж. (Эбишер, 82); Эмболо; Цубер (Штеффен, 46); Сеферович; Варгас Ру. (Аети, 73)

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Теги: футбол, Швейцария, лига наций
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