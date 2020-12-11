Футбол. "Заря" уступила "Браге" в последнем матче Лиги Европы 0:2 – видео голов

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10 декабря в заключительном шестом туре Лиги Европы луганская "Заря" проиграла "Браге" из Португалии, подарив хозяевам поля два очка – встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу португальцев.

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Первый тайм закончился вничью, хотя острые момента наблюдались со стороны обеих команд.

Первое очко "Браге" принес автогол защитника луганчан Абу Ханна – тот забил мяч в собственные ворота на 61-й минуте. Спустя восемь минут отличился португалец Рикарду Орта, принеся своей команде второе очко.

По итогам матча "Заря" осталась в группе G на третьем месте с шестью очками. Первое место занял английский "Лестер Сити", второе – "Брага": у обеих команд по 13 очков. Замыкает группу греческий "АЕК", у него три очка.

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Теги: футбол, видео, Лига Европы, заря, брага
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