Футболист "Тоттенхэма" случайно забил супергол: в девятку с центра поля – видео

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Хавбек "Тоттенхэма" Гарри Уинкс признался, что забил с центра поля "Лудогорцу" случайно: делал передачу на Гарета Бейла

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Гарри Уинкс случайно забил красивый гол ударом с центра поля в ворота "Лудогорца".

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Уинкс принял мяч у боковой линии в районе центра поля и неожиданно пробил. Мяч перелетел вышедшего из ворот вратаря и после рикошета от перекладины в дальней девятке оказался в воротах.

На послематчевом брифинге Уинкс признался, что это была случайность.

"Я бы хотел сказать, что я так и задумывал, но буду честным – нет. Я увидел забегание Гэза (Гарета Бейла, – ред.) и просто не рассчитал силу (передачи, – ред.)", – сказал футболист.

Уинкс заявил, что очень рад оказаться на табло в списке забивших. Его команда победила со счетом 4:0 и делит с "Антерпеном" первое – второе места в группе J Лиги Европы.

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Теги: видео, Лига Европы, гол, Тоттенхэм, гарри уинкс, лудогорец
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