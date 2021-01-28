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Гол под штангу. Малиновский забил за "Аталанту" и вышел в полуфинал Кубка Италии – видео видео

28.01.2021, 06:45
Алексей Миранчук и Руслан Малиновский (фото - ЕРА)
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Украинский футболист Руслан Малиновский забил за "Аталанту" в матче Кубка Италии против "Лацио".

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Малиновский забил на 37-й минуте, когда его команда проигрывала со счетом 1:2. Украинец принял мяч в районе 11-метровой точки и вторым касанием отправил его под дальнюю от вратаря штангу. Смотрите гол на видео с 04:08.

"Аталанта" смогла победить в матче со счетом 3:2, несмотря на то, что с 53-й минуты играла в меньшинстве после красной карточки Хосе Луиса Памолино.

За "Аталанту", кроме Малиновского, также забивали Берат Джимсити и Алексей Миранчук. За "Лацио" отметились Ведат Мурики и Франческо Ачерби.

Команда Малиновского вышла в полуфинал Кубка Италии, где сыграет с победителем матча 1/4 "Наполи" – "Специя". В другом матче полуфинала "Милан" встретится с "Ювентусом".  

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Марк Сировой
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