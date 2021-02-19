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Лига Европы. Донецкий "Шахтер" победил тель-авивский "Маккаби" 2:0 – видео голов видео

19.02.2021, 06:58
Шахтер перед матчем (скриншот с видео)
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Вчера вечером украинский "Шахтер" переиграл израильский "Маккаби" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, разгромив их со счетом 2:0. Игра проходила на выезде в Тель-Авиве.

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Счет "горняков" первым открыл Алан Патрик на 31-й минуте матча. Второй гол в ворота израильтян вкатил бразилец Тете на последних секундах матча в добавленное арбитром время 90+2 минуты.

В ответном матче "Шахтер" будет принимать Маккаби в Киеве на НСК "Олимпийский" 25 февраля.

  • 14 декабря 2020 года стали известны результаты жеребьевки – "Динамо" и "Шахтер" получили соперников в 1/16 Лиги Европы.

Смотрите также: Донецкий "Шахтер" разгромил киевское "Динамо" со счетом 3:0 – видео игры

Дарья Мостовая
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