Вчера вечером украинский "Шахтер" переиграл израильский "Маккаби" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, разгромив их со счетом 2:0. Игра проходила на выезде в Тель-Авиве.

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Счет "горняков" первым открыл Алан Патрик на 31-й минуте матча. Второй гол в ворота израильтян вкатил бразилец Тете на последних секундах матча в добавленное арбитром время 90+2 минуты.

В ответном матче "Шахтер" будет принимать Маккаби в Киеве на НСК "Олимпийский" 25 февраля.

14 декабря 2020 года стали известны результаты жеребьевки – "Динамо" и "Шахтер" получили соперников в 1/16 Лиги Европы.

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Дарья Мостовая

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