Рекорд. Футболист "Боруссии" стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов – видео

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Футболист дортмундской "Боруссии" Юссуфа Мукоко стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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Вчера он дебютировал в элитном еврокубковом турнире в матче против "Зенита". Мукоко появился на поле на 58-й минуте в возрасте 16 лет и 18 дней. "Боруссия" обыграла "Зенит" со счетом 1:2 и с первого места вышла в плей-офф ЛЧ, российский же клуб вылетел из еврокубков с одним очком после шести игр.

В УЕФА отмечают, что Мукоко побил рекорд нигерийского защитника Селестина Бабаяро, который в 1994-м сыграл в ЛЧ в возрасте 16 лет и 87 дней за бельгийский "Андерлехт".

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В топ-5 самых молодых игроков в истории ЛЧ также входят Райан Шерки (дебют за "Лион" в 16 лет 102 дня), Ален Халилович ("Динамо" Загреб, 16 лет 128 дней) и Юри Тилеманс ("Андерлехт", 16 лет 148 дней).

  • Мукоко уже не раз играл с соперниками старшего возраста, отмечают в УЕФА. В 13 лет он выступал за команду U-17, а в 14 – за U-19.
  • В январе 2020-го Мукоко начал тренироваться с основной командой "Боруссии" в возрасте 15 лет. На следующий день после того, как ему исполнилось 16, дебютировал в немецкой Бундеслиге, став самым молодым игроком в истории турнира.

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Видео – WorldTalksFootball/YouTube

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Теги: юссуфа мукоко, боруссия, Лига чемпионов, зенит, дебют, футбол
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