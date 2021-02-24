Форвард "Челси" Оливье Жиру забил красивый гол ударом через себя в ворота "Атлетико" Мадрид в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
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Французский нападающий отметился на 68-й минуте. Мяч подскочил выше его головы после неуверенного выноса защитника, однако Жиру не растерялся и в красивом прыжке забил гол ударом через себя.
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Это был единственный гол в матче. "Челси" минимально обыграл на выезде "Атлетико". Ответная встреча пройдет в Лондоне 17 марта.
- Сегодня в Лиге чемпионов играют команды, за которые выступают украинцы. "Аталанта" Малиновского сыграет с "Реалом" Лунина, а "Манчестер Сити" Зинченко – с "обидчиком" донецкого "Шахтера", менхенгладбахской "Боруссией".
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