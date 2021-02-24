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Удар через себя в прыжке. Футболист "Челси" забил красивый гол "Атлетико" – видео видео

24.02.2021, 10:10
Гол Оливье Жиру, Атлетико 0:1 Челси (фото - ЕРА)
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Форвард "Челси" Оливье Жиру забил красивый гол ударом через себя в ворота "Атлетико" Мадрид в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Французский нападающий отметился на 68-й минуте. Мяч подскочил выше его головы после неуверенного выноса защитника, однако Жиру не растерялся и в красивом прыжке забил гол ударом через себя.

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Это был единственный гол в матче. "Челси" минимально обыграл на выезде "Атлетико". Ответная встреча пройдет в Лондоне 17 марта.

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Марк Сировой
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Оливье Жиру гол челси атлетико Лига чемпионов видео футбол ЛЧ
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