Форвард "Челси" Оливье Жиру забил красивый гол ударом через себя в ворота "Атлетико" Мадрид в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Французский нападающий отметился на 68-й минуте. Мяч подскочил выше его головы после неуверенного выноса защитника, однако Жиру не растерялся и в красивом прыжке забил гол ударом через себя.

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Это был единственный гол в матче. "Челси" минимально обыграл на выезде "Атлетико". Ответная встреча пройдет в Лондоне 17 марта.

Сегодня в Лиге чемпионов играют команды, за которые выступают украинцы. "Аталанта" Малиновского сыграет с "Реалом" Лунина, а "Манчестер Сити" Зинченко – с "обидчиком" донецкого "Шахтера", менхенгладбахской "Боруссией".

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Марк Сировой

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