Звездный форвард "Милана" Златан Ибрагимович повздорил с именитым нападающим "Интера" Ромелу Лукаку в миланском дерби.

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Инцидент произошел перед перерывом после того, как Алессио Романьоли силовым приемом сбил Лукаку с ног. Завязалась перепалка между футболистами обеих команд, а затем – стычка между Ибрагимовичем и Лукаку. В какой-то момент Златан даже попытался в стиле Зидана боднуть оппонента.

Журналисты Gazetta Dello Sport смогли расслышать такие слова:

– Иди, сделай свои ритуалы вуду… где-нибудь еще. Маленький осел, – сказал Залатан.

– Пойдем, пойдем внутрь (в подтрибунное помещение, – ред.), – ответил Лукаку

– Иди позови свою мать и соверши те обряды вуду

– Я т****ю тебя и твою жену. Поговорим о твоей матери? Она ш…

Оба футболиста получили желтые карточки. Ибрагимович улыбаясь пошел в раздевалку, а Лукаку пытался прорваться к нему, но его сдерживали другие игроки "Интера". Примечательно, что раньше оба спортсмена были сокомандниками – выступали за "Манчестер Юнайтед".

В этом матче Ибрагимович забил на 31-й минуте, но уже на 58-й получил красную карточку. "Интер" смог воспользоваться численным преимуществом и вырвал победу, голы – на счету Лукаку (70 минута, с пенальти) и Кристиана Эриксена (90+7). "Интер" занимает второе место в Серии А, сократив отставание от лидирующего "Милана" до двух очков.

Оба игрока будут дисквалифицированы в ближайших матчах: Ибрагимович – из-за красной, Лукаку – из-за перебора желтых.

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Марк Сировой

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