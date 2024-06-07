Анонс навчань на Mirage, Франція хоче коаліцію інструкторів для відправки в Україну – LIVE
Вранці 24 лютого 2022 року Росія завдала ракетних ударів по території України та розпочала повномасштабне вторгнення. ЗСУ дають відсіч ворогу: на 07.06.2024 знищено 516 080 окупантів, тисячі одиниць військової техніки (357 літаків, 326 гелікоптерів, 7834 танки, 15 096 бронемашин, 13 497 артилерійських систем та 1095 РСЗВ).
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Макрон спростував нібито тиск на Україну якомога швидше завершити війну, проте наголосив, що такий тиск здійснюється на РФ.
Навчання ЗСУ на винищувачах Mirage у Франції стартують "буквально днями", повідомив Макрон. Французький лідер не став озвучувати кількість літаків, які отримає Україна, але зазначив, що зараз пріоритет – формування групи пілотів і механіків.
90% рятувальників та поліціянтів заброньовано від мобілізації, повідомив глава МВС Клименко. Решта 10% можуть мобілізуватися до ЗСУ, Нацгвардії або ДПСУ.
Нідерланди виділять 400 млн євро для виробництва шведських бойових машин CV90, які передадуть ЗСУ. Країна вироблятиме БМП спільно зі Швецією та Данією.
Кабінет міністрів підтримав постанову про можливість бронювання військовозобов'язаних через сервіс "Дія".
Міноборони заявило, що військовий облік для українців за кордоном спрощено: уряд ухвалив постанову, що впроваджує низку змін. Зокрема, очікується, що буде менше бюрократії.
Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню показав президенту Володимиру Зеленському зброю, яку Париж планує передати Україні.
KNDS офіційно заходить на український ринок озброєнь - сьогодні оголосив про створення філії в Україні.
Президент США Джо Байден на зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським у Франції оголосив про новий пакет військової допомоги Україні розміром $225 млн.
Президент Володимир Зеленський вважає, що російські погрози Франції через можливість відправлення військових інструкторів до України є черговим аргументом на користь сміливості партнерів Києва. Про це український лідер заявив, виступаючи перед Національними зборами Франції.
Служба безпеки України повідомила, що затримала у Києві колишню народну депутатку Ірину Сисоєнко, яка щомісяця разом із спільниками заробляла на ухилянтах до $100 000.
Очільник Пентагону Ллойд Остін вважає, що надання дозволу українським військовим завдавати ударів американським озброєнням по цілях на території Росії принесе Україні багато користі у майбутньому.
У ніч проти 7 червня окупанти атакували українські регіони ударними безпілотниками типу Shahed і крилатими ракетами повітряного базування. Сили протиповітряної оборони збили 53 повітряні цілі. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Спецслужби Росії готують чергову інформаційно-психологічну операцію, спрямовану на дискредитацію військового керівництва України, зокрема проти воєнної розвідки. На її реалізацію виділили $15 млн. Про це повідомило ГУР.
У ніч проти 7 червня окупанти атакували Київську область. Унаслідок удару спалахнула пожежа на промисловому підприємстві. Про це повідомив очільник Київської ОДА Руслан Кравченко.
США нададуть ЗСУ пакет допомоги на $225 млн, до якого увійдуть артилерійські снаряди, мінометні системи й інше озброєння. Про це повідомило видання Associated Press із посиланням на неназваних американських посадовців.
Франція передасть Україні кілька винищувачів Mirage 2000-5 та візьме на себе навчання українських пілотів. Про це президент країни Еммануель Макрон заявив у Нормандії.
У мережі 6 червня поширили інформацію, що Україна нібито експортує електроенергію в Румунію – через це "виникає дефіцит". Пресслужба Укренерго спростувала повідомлення.
У Києві та 12 областях ввечері 6 червня ввели аварійні відключення світла.
Реакція світу на техногенні катастрофи, які чинить Росія на українській території, зокрема, на підрив Каховської гідроелектростанції торік – недостатня. Гендиректор Укргідроенерго зазначив, що наслідки ударів Росії по критичній інфраструктурі Україна бачить вже сьогодні.
До Міжнародного кримінального суду у Гаазі звернулися щодо Медведєва, Соловйова, Симоньян та заступника голови адміністрації Путіна.
На тлі мобілізації до армії українська економіка зіткнулася з нестачею робочої сили, тому Міністерство економіки пропонує перекваліфіковувати жінок на ті професії, представники яких пішли воювати.
Громадський діяч і волонтер Сергій Притула вважає, що союзники не надають Україні всю необхідну військову допомогу через переконання: не можна, щоб вона потрапила до рук ворога. Однак, на його думку, технології партнерів застарівають з кожним днем – було б краще випробувати їх на українській території.
У п'ятницю, 7 червня, на всій території України впродовж дня діятимуть ліміти на споживання електроенергії.
В Україні оголосили підозру російському генералу, який наказав підірвати Каховську ГЕС.
Організація Об'єднаних Націй опублікувала у соцмережах допис, в якому привітала з "Днем російської мови" – у роковини підриву окупантами Каховської ГЕС.
Україна готується до "досить складної ситуації" в енергосистемі взимку 2024 року, метою російських атак є повний блекаут, повідомили у Міненерго.
Уряд Німеччини розробив новий план у разі війни на тлі загрози з боку Росії.
Потреба Сил оборони у мобілізації становить 100-110 тисяч осіб, заявив нардеп Горбенко.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський проінформував про зміни в українській армії та планування "на десятиріччя вперед" - до 2035 року.
СБУ повідомила про підозру раднику диктатора Путіна Мединському за пропаганду.
Росія не нападатиме на держави НАТО у найближчому майбутньому. Наразі Москва повністю зайнята веденням війни проти України. Генсек НАТО Столтенберг зазначив, що росіяни перекинули багато сил із прикордоння з країнами Північної Європи до України.
Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у допомозі російським військам у спробі наступу на північ Харківської області. Правоохоронці стверджують, що підозрюваний житель Вовчанська стежив за гелікоптерами, які прикривали піхоту Сил оборони, а також за розташуванням артилерії.
США не дозволяли Україні бити наданою ними зброєю глибше, ніж на 322 кілометри, по Москві або Кремлю, заявив президент Байден.
Угорщина візьме участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії 15-16 червня. Однак угорський глава МЗС Петер Сійярто заявив, що Будапешту прикро через те, що на зустрічі не буде Росії.
Російський диктатор Путін назвав нібито кількість полонених в України та Росії. ГУР спростувало: ця чисельність не відповідає дійсності.
Оборонна компанія KNDS, яка виробляє танки Leopard, певний час не зможе постачати зброю Україні. Здатність швидкого виробництва техніки наразі вичерпана.
Фінляндія продовжить надавати допомогу Києву, але не відправлятиме свої війська до України. Про це повідомив президент країни Александр Стубб.
У Вовчанську морпіхи 36 бригади ЗСУ контратакою розбили й взяли в полон російських штурмовиків.
Близько 15% військовозобовʼязаних вже встигли оновити дані через застосунок "Резерв+". Зокрема 18 000 призовників оновили свої дані за кордоном.
Прем’єр-міністр Франції Ґабріель Атталь, коментуючи можливість відправлення військових інструкторів до України, заявив, що це питання, яке "не є табу".
Гіпермаркет "Епіцентр" згорів у Херсоні внаслідок російського обстрілу 6 червня.
Вранці 6 червня в місті Нікополь окупанти влучили безпілотником у рейсовий автобус. Внаслідок атаки постраждали пасажири транспортного засобу. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
У ніч проти 6 червня в Ростовській області Росії на Новошахтинському заводі нафтопродуктів спалахнула пожежа після удару безпілотників. Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.
Речник російського посольства у Франції назвав французьких інструкторів, яких можуть відправити в Україну, "законними цілями" для солдатів РФ. У МЗС Франції обіцяють відповісти.
У Києві світло відключають "трохи більше", аніж в областях – зокрема через кількість критичної інфраструктури у столиці, заявив гендиректор Yasno.
Президент Зеленський провів переговори у Катарі – він розраховує на подальшу солідарність цієї країни.
У 12 областях України були введені аварійні відключення світла.
Найважча ситуація в українській енергосистемі очікується у середині літа 2024 року, повідомили в Укренерго.