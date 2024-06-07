Вранці 24 лютого 2022 року Росія завдала ракетних ударів по території України та розпочала повномасштабне вторгнення. ЗСУ дають відсіч ворогу: на 07.06.2024 знищено 516 080 окупантів, тисячі одиниць військової техніки (357 літаків, 326 гелікоптерів, 7834 танки, 15 096 бронемашин, 13 497 артилерійських систем та 1095 РСЗВ).

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

07.06.2024
22:56

Макрон спростував нібито тиск на Україну якомога швидше завершити війну, проте наголосив, що такий тиск здійснюється на РФ. 

21:49

Навчання ЗСУ на винищувачах Mirage у Франції стартують "буквально днями", повідомив Макрон. Французький лідер не став озвучувати кількість літаків, які отримає Україна, але зазначив, що зараз пріоритет – формування групи пілотів і механіків.

20:40

90% рятувальників та поліціянтів заброньовано від мобілізації, повідомив глава МВС Клименко. Решта 10% можуть мобілізуватися до ЗСУ, Нацгвардії або ДПСУ.

20:17

Нідерланди виділять 400 млн євро для виробництва шведських бойових машин CV90, які передадуть ЗСУ.  Країна вироблятиме БМП спільно зі Швецією та Данією.

19:27

Кабінет міністрів підтримав постанову про можливість бронювання військовозобов'язаних через сервіс "Дія".

19:13

Міноборони заявило, що військовий облік для українців за кордоном спрощено: уряд ухвалив постанову, що впроваджує низку змін. Зокрема, очікується, що буде менше бюрократії.

18:38

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню показав президенту Володимиру Зеленському зброю, яку Париж планує передати Україні.

16:27

На Харківському напрямку російські окупаційні війська проводять перегрупування, виставляють загороджувальні загони з-поміж особового складу кадирівського "Ахмату". Про це в коментарі LIGA.net повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

15:34

KNDS офіційно заходить на український ринок озброєнь - сьогодні оголосив про створення філії в Україні.

14:38

Президент США Джо Байден на зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським у Франції оголосив про новий пакет військової допомоги Україні розміром $225 млн.

14:16

Президент Володимир Зеленський вважає, що російські погрози Франції через можливість відправлення військових інструкторів до України є черговим аргументом на користь сміливості партнерів Києва. Про це український лідер заявив, виступаючи перед Національними зборами Франції.

13:02

Служба безпеки України повідомила, що затримала у Києві колишню народну депутатку Ірину Сисоєнко, яка щомісяця разом із спільниками заробляла на ухилянтах до $100 000.

12:25

Очільник Пентагону Ллойд Остін вважає, що надання дозволу українським військовим завдавати ударів американським озброєнням по цілях на території Росії принесе Україні багато користі у майбутньому.

11:31

У ніч проти 7 червня окупанти атакували українські регіони ударними безпілотниками типу Shahed і крилатими ракетами повітряного базування. Сили протиповітряної оборони збили 53 повітряні цілі. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

11:29

Спецслужби Росії готують чергову інформаційно-психологічну операцію, спрямовану на дискредитацію військового керівництва України, зокрема проти воєнної розвідки. На її реалізацію виділили $15 млн. Про це повідомило ГУР.

07:02

У ніч проти 7 червня окупанти атакували Київську область. Унаслідок удару спалахнула пожежа на промисловому підприємстві. Про це повідомив очільник Київської ОДА Руслан Кравченко.

06:35

США нададуть ЗСУ пакет допомоги на $225 млн, до якого увійдуть артилерійські снаряди, мінометні системи й інше озброєння. Про це повідомило видання Associated Press із посиланням на неназваних американських посадовців.

06.06.2024
21:58

Франція передасть Україні кілька винищувачів Mirage 2000-5 та візьме на себе навчання українських пілотів. Про це президент країни Еммануель Макрон заявив у Нормандії.

21:29

У мережі 6 червня поширили інформацію, що Україна нібито експортує електроенергію в Румунію – через це "виникає дефіцит". Пресслужба Укренерго спростувала повідомлення.

21:08

У Києві та 12 областях ввечері 6 червня ввели аварійні відключення світла.

20:57

Реакція світу на техногенні катастрофи, які чинить Росія на українській території, зокрема, на підрив Каховської гідроелектростанції торік – недостатняГендиректор Укргідроенерго зазначив, що наслідки ударів Росії по критичній інфраструктурі Україна бачить вже сьогодні. 

20:12

До Міжнародного кримінального суду у Гаазі звернулися щодо Медведєва, Соловйова, Симоньян та заступника голови адміністрації Путіна.

19:56

На тлі мобілізації до армії українська економіка зіткнулася з нестачею робочої сили, тому Міністерство економіки пропонує перекваліфіковувати жінок на ті професії, представники яких пішли воювати.

19:51

Громадський діяч і волонтер Сергій Притула вважає, що союзники не надають Україні всю необхідну військову допомогу через переконання: не можна, щоб вона потрапила до рук ворога. Однак, на його думку, технології партнерів застарівають з кожним днем – було б краще випробувати їх на українській території. 

19:19

У п'ятницю, 7 червня, на всій території України впродовж дня діятимуть ліміти на споживання електроенергії.

18:56

В Україні оголосили підозру російському генералу, який наказав підірвати Каховську ГЕС.

18:13

Організація Об'єднаних Націй опублікувала у соцмережах допис, в якому привітала з "Днем російської мови" – у роковини підриву окупантами Каховської ГЕС.

17:58

Україна готується до "досить складної ситуації" в енергосистемі взимку 2024 року, метою російських атак є повний блекаут, повідомили у Міненерго.

17:50

Уряд Німеччини розробив новий план у разі війни на тлі загрози з боку Росії. 

17:15

Потреба Сил оборони у мобілізації становить 100-110 тисяч осіб, заявив нардеп Горбенко.

17:15

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський проінформував про зміни в українській армії та планування "на десятиріччя вперед" - до 2035 року.

16:30

СБУ повідомила про підозру раднику диктатора Путіна Мединському за пропаганду.

16:25

Росія не нападатиме на держави НАТО у найближчому майбутньому. Наразі Москва повністю зайнята веденням війни проти України. Генсек НАТО Столтенберг зазначив, що росіяни перекинули багато сил із прикордоння з країнами Північної Європи до України. 

15:58

Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у допомозі російським військам у спробі наступу на північ Харківської області. Правоохоронці стверджують, що підозрюваний житель Вовчанська стежив за гелікоптерами, які прикривали піхоту Сил оборони, а також за розташуванням артилерії. 

15:45

США не дозволяли Україні бити наданою ними зброєю глибше, ніж на 322 кілометри, по Москві або Кремлю, заявив президент Байден.

15:17

Угорщина візьме участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії 15-16 червня. Однак угорський глава МЗС Петер Сійярто заявив, що Будапешту прикро через те, що на зустрічі не буде Росії.

14:18

Російський диктатор Путін назвав нібито кількість полонених в України та Росії. ГУР спростувало: ця чисельність не відповідає дійсності.

14:14

Оборонна компанія KNDS, яка виробляє танки Leopard, певний час не зможе постачати зброю Україні. Здатність швидкого виробництва техніки наразі вичерпана.

14:06

Фінляндія продовжить надавати допомогу Києву, але не відправлятиме свої війська до України. Про це повідомив президент країни Александр Стубб.

13:35

У Вовчанську морпіхи 36 бригади ЗСУ контратакою розбили й взяли в полон російських штурмовиків.

13:08

Близько 15% військовозобовʼязаних вже встигли оновити дані через застосунок "Резерв+". Зокрема 18 000 призовників оновили свої дані за кордоном. 

12:31

Прем’єр-міністр Франції Ґабріель Атталь, коментуючи можливість відправлення військових інструкторів до України, заявив, що це питання, яке "не є табу". 

10:23

Гіпермаркет "Епіцентр" згорів у Херсоні внаслідок російського обстрілу 6 червня.

08:54

Вранці 6 червня в місті Нікополь окупанти влучили безпілотником у рейсовий автобус. Внаслідок атаки постраждали пасажири транспортного засобу. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

08:36

У ніч проти 6 червня в Ростовській області Росії на Новошахтинському заводі нафтопродуктів спалахнула пожежа після удару безпілотників. Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

00:02

Речник російського посольства у Франції назвав французьких інструкторів, яких можуть відправити в Україну, "законними цілями" для солдатів РФ. У МЗС Франції обіцяють відповісти.

05.06.2024
23:27

У Києві світло відключають "трохи більше", аніж в областях – зокрема через кількість критичної інфраструктури у столиці, заявив гендиректор Yasno.

22:57

Президент Зеленський провів переговори у Катарі – він розраховує на подальшу солідарність цієї країни.

22:20

У 12 областях України були введені аварійні відключення світла.

21:52

Найважча ситуація в українській енергосистемі очікується у середині літа 2024 року, повідомили в Укренерго.

війнавторгнення