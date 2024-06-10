Вранці 24 лютого 2022 року Росія завдала ракетних ударів по території України та розпочала повномасштабне вторгнення. ЗСУ дають відсіч ворогу: на 10.06.2024 знищено 519 750 окупантів, тисячі одиниць військової техніки (358 літаків, 326 гелікоптерів, 7879 танки, 15 144 бронемашин, 13 644 артилерійських систем та 1098 РСЗВ).

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10.06.2024
18:40

10 червня Росія тричі вгатила КАБами по Харкову: на місці одного із прильотів під завалами можуть бути люди. Прильоти були у Салтівському і Київському районах, попередньо відомо про шістьох постраждалих.

18:36

У ніч проти 10 червня Збройні Сили України уразили військовий об’єкт біля міста Джанкой в тимчасово окупованому Криму. Супутникові знімки наслідків атаки оприлюднив проєкт Радіо Свобода "Схеми".

17:33

10 червня США та Польща запустили спільну ініціативу, покликану допомогти Україні протистояти російським інформаційним атакам. Про це повідомив Державний департамент США.

17:26

90 країн та організацій підтвердили участь у Глобальному саміті миру. Близько половини з них будуть представлені на рівні глав держав або урядів. 

17:12

Росіяни стали розганяти ІПСО про нібито винагороду за ухилянтів від неіснуючої "військової поліції".

17:02

Агенція Міноборони обрала постачальників продуктів для ЗСУ на друге півріччя. У списку сім компаній, більшість – ті, які вже цим займалися.

16:42

Підозрюваний у державній зраді Медведчук міг бути завербований радянським КДБ, але прямих доказів у архіву СБУ поки немає.

15:35

Заступник голови комісії нардеп Михайло Цимбалюк розповів, що з моменту створення тимчасової спеціальної комісії з питань облаштування фортифікацій та закупівлі дронів багато хто з підрядників почав доробляти раніше не завершені роботи або покращувати їхню якість. 

15:27

У Німеччині не переконуватимуть українських біженців повертатися додому. Берлін вважає, що це має бути самостійним рішенням кожної людини. 

14:59

В Україні у підприємств буде можливість забронювати до 100% працівників – нардеп Веніславський.

14:21

Після ураження та знищення низки кораблів російські окупанти патрулюють Чорне море субмаринами. Про це повідомив спікер Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

14:19

ЗСУ показали унікальне відео роботи армійської авіації на Покровському напрямку:

14:18

У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що влада Росії активізувала вербування військових для участі у війні проти України у країнах Африки, адже ресурс ув'язнених уже вичерпано, а проводити додаткову мобілізацію всередині країни — небезпечно. 

14:12

Росіяни просуваються поряд з головною лінією оборони України у Часовому Ярі, але не перетнули її, повідомили у ЗСУ.

13:20

Сили оборони уразили російські зенітні ракетні комплекси С-400 та С-300 у тимчасово окупованому Криму.

13:05

Речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов розповів, що російський прапор, який диверсанти повісили на одній із будівель у селі Рижівка Сумської області, був замінований.

12:40

На Закарпатті група осіб на вантажівці з військовими номерами незаконно перетнула кордон – фото.

12:07

Родичі українських полонених зможуть у Дії отримувати оновлення щодо їхнього статусу.

12:02

Президент Володимир Зеленський заявив, що російська армія спробувала реалізувати пропагандистську операцію в селі Рижівка Сумської області, однак станом на ранок 10 червня у населеному пункті ворога немає.

12:01

Заступниця начальника штабу 10-го командування протиповітряної та протиракетної оборони армії США Розанна Клементе заявила, що Збройні Сили України знищили в січні літак А-50 начебто з допомогою зенітного ракетного комплексу Patriot. У Повітряних силах ЗСУ відмовилися коментувати.

11:20

ЗСУ знищили рідкісну САУ "Тюльпан" вдруге за тиждень.

11:06

За даними опитування КМІС, 31% українців вважають, що критика влади має бути жорсткою і безкомпромісною, водночас 13% стверджують - зараз не варто допускати критику, аби не розхитувати ситуацію в суспільстві. 

10:27

Влада спростувала нібито захід кадировців у Рижівку на Сумщині.

10:22

Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський заявив, що в Україні не планують впроваджувати повістки для призовників через електронні кабінети. 

09:23

Росіяни заявили, що дрони атакували їхні буксир та баржу. Показали відео моменту.

09:07

У Сумах вимикали світло через відключення енергооб'єкта, роботи тривають.

07:08

Частину винищувачів F-16, які Україна отримає від західних союзників, зберігатимуть на іноземних базах. Про це заявив начальник авіації командування Повітряних сил Сергій Голубцов.

06:42

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що після перемоги на виборах до Європарламенту її партія будуватиме більшість з проукраїнськими силами.

09.06.2024
21:38

Український військовий літак вперше атакував ціль у Росії, пише Sky News. Неназваний співрозмовник заявив, що місія Військово-повітряних сил ЗСУ завдала удару по російському командному пункту в районі Бєлгорода - було пряме влучання.

18:56

В ГУР повідомили, що в Астраханській області Росії могло бути уражено не один, а два багатоцільові винищувачі держави-агресора Су-57. Інформація перевіряється.

18:21

Росія вчергове вдарила по Харкову, є "приліт" по району приватної житлової забудови, пошкоджені кілька будинків.

17:58

У ДПСУ повідомили, що після набуття чинності з 18 травня закону про мобілізацію в Україні і надалі фіксуються спроби незаконного перетину кордону, проте їх кількість різко не підскочила. 

17:07

100 000, 70 000, 50 000 грн, 30 000 та 20 100: у Міноборони озвучили мінімальну зарплату і можливі надбавки для військових ЗСУ.

16:32

У лавах ЗСУ налічується понад 67 000 жінок , і ця чисельність постійно збільшується, повідомили у Міноборони. 19 000 із цих 67 000 – це співробітниці ЗСУ. Інші – військовослужбовці.

15:03

Франція хоче створити коаліцію інструкторів для України, є протидія від інших країн, заявляє видання Welt.

14:12

Макрон підтримує кандидатуру естонської прем'єрки Каллас на посаду топдипломата Євросоюзу, заявляє видання Politico.

12:45

Прикордонники виявили тіло без ознак життя на закарпатському схилі.

12:22

У застосунку Резерв+ з'явиться QR-код - це зрівняє дані з електронного реєстру з паперовим військово-обліковим документом.

11:38

Молдова засуджує інцидент з графіті з трунами та написами "Французькі солдати в Україні" щодо якого у Парижі затримано трьох її громадян.

11:13

9 червня в Україні не прогнозують дефіциту електрики – зараз графіки скасовано.

10:52

Російські загарбники вдарили КАБом по Нью-Йорку Донецької області – через це загинула людина.

09:42

ГУР повідомило, що у Росії вперше вражено новітній винищувач Су-57.

08:35

Польський кордон з Білоруссю посилять військовою поліцією.

08:03

Президенти Макрон та Байден сподіваються, що всі країни G7 погодяться на фонд для України обсягом $50 млрд з прибутків від заморожених активів РФ.

07:04

Фінляндія передає Україні останні новинки своєї оборонної промисловості, деякі з яких ще на стадії розробки.

06:36

Україна має домовленості з партнерами щодо надання додаткових систем ППО, заявив президент Зеленський.

08.06.2024
22:45

Чехія не готова відправити своїх військових інструкторів в Україну, але може до кінця року навчити до 4000 українських новобранців на своїй території.

22:25

У Херсонській області окупанти атакували машину швидкої допомоги, скинувши на неї вибухівку з дрона. У водія діагностували вибухову травму та контузію, фельдшерка не постраждала.

21:12

Міністерство оборони України підписало контракт на постачання радіолокаційну систему ControlMaster 200 (CM200) виробництва французької Thales Group.

19:45

Генеральний прокурор Андрій Костін розказав, що, зі слів звільнених українських полонених, до 90% з них піддавалися фізичним і моральним тортурам.

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