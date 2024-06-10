Президент Володимир Зеленський поділився "дуже відвертою оцінкою" ситуації на фронті в Україні під час зустрічі з лідером США Джо Байденом. Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.