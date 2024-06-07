Громадський діяч і волонтер Сергій Притула вважає, що союзники не надають Україні всю необхідну військову допомогу через переконання: не можна, щоб вона потрапила до рук ворога. Однак, на його думку, технології партнерів застарівають з кожним днем – було б краще випробувати їх на українській території.