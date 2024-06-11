США скасували заборону на зброю для "Азову", Шольц анонсував третю систему Patriot – LIVE
Вранці 24 лютого 2022 року Росія завдала ракетних ударів по території України та розпочала повномасштабне вторгнення. ЗСУ дають відсіч ворогу: на 11.06.2024 знищено 520 850 окупантів, тисячі одиниць військової техніки (359 літаків, 326 гелікоптерів, 7902 танки, 15 176 бронемашин, 13 690 артилерійських систем та 1099 РСЗВ).
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Президент Володимир Зеленський заявив, що "абсолютно тверезо" дивиться на посилення мобілізації, оскільки Україну "треба відстояти".
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні анонсував новий пакет військової допомоги Україні. Акцент там буде на системах ППО.
СБУ затримала дочку ексмера Полтави Мамая за роботу на партію Путіна під час всевдовиборів у Росії, повідомило джерело LIGA.net у правоохоронних органах.
Під час саміту у Вашингтоні лідери країн НАТО мають погодити посилення ролі Альянсу у наданні військової допомоги Україні та обговорити відповіді на виклики для безпеки від Китаю. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Третя система ППО Patriot має надійти в Україну найближчим часом, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.
Перемовини про вступ України в ЄС мають розпочатися до кінця червня, заявила голова Єврокомісії.
Пентагон США зазначив сповільнення Росіян під Харковом.
ЗСУ знищили російський РЕБ "Борисоглебск-2" за допомогою FPV-дрона.
У Києві можливі обмеження проходу та проїзду вулицями столиці, а також перевірка документів та огляд автомобілів громадян — правоохоронці проводять контррозвідувальні заходи у двох районах.
Росія вдарила авіабомбою по житловому кварталу Костянтинівки – через це поранено п'ятьох людей.
На Кавказі розбився російський винищувач Су-34 разом з екіпажем, заявило Міноборони окупантів.
Сили оборони за минулу добу знищили російський літак та ліквідували 1100 окупантів.
США скасували заборону на постачання зброї "Азову" згідно з перевіркою Держдепу.
Президент Зеленський прибув в Німеччину на переговори з Шольцом та Конференцію з відновлення.
В Україні запрацював спільний майданчик Укроборонпрому і німецького оборонного концерну Rheinmetall — цех з ремонту й виробництва бронетехніки. Про це повідомило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.
5 червня підрозділи Збройних Сил України успішно атакували засобами українського виробництва Новошахтинський завод нафтопродуктів, який знаходиться в Ростовській області Росії. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Полковника Вадима Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем Збройних Сил України. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
На російському великому протичовновому кораблі "Адмірал Левченко" почалася пожежа. Про це повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.
Протягом травня цього року в Україні вдалося мобілізувати більше людей, ніж за останні кілька місяців. Про це повідомив народний депутат Роман Костенко.
10 червня Росія тричі вдарила КАБами по Харкову: на місці одного із прильотів під завалами можуть бути люди. Прильоти були у Салтівському і Київському районах, попередньо відомо про шістьох постраждалих.
У ніч проти 10 червня Збройні Сили України уразили військовий об’єкт біля міста Джанкой у тимчасово окупованому Криму. Супутникові знімки наслідків атаки оприлюднив проєкт Радіо Свобода "Схеми".
10 червня США та Польща запустили спільну ініціативу, покликану допомогти Україні протистояти російським інформаційним атакам. Про це повідомив Державний департамент США.
90 країн та організацій підтвердили участь у Глобальному саміті миру. Близько половини з них будуть представлені на рівні глав держав або урядів.
Росіяни стали розганяти ІПСО про нібито винагороду за ухилянтів від неіснуючої "військової поліції".
Агенція Міноборони обрала постачальників продуктів для ЗСУ на друге півріччя. У списку сім компаній, більшість – ті, які вже цим займалися.
Підозрюваний у державній зраді Медведчук міг бути завербований радянським КДБ, але прямих доказів у архіву СБУ поки немає.
Заступник голови комісії нардеп Михайло Цимбалюк розповів, що з моменту створення тимчасової спеціальної комісії з питань облаштування фортифікацій та закупівлі дронів багато хто з підрядників почав доробляти раніше не завершені роботи або покращувати їхню якість.
У Німеччині не переконуватимуть українських біженців повертатися додому. Берлін вважає, що це має бути самостійним рішенням кожної людини.
В Україні у підприємств буде можливість забронювати до 100% працівників – нардеп Веніславський.
Після ураження та знищення низки кораблів російські окупанти патрулюють Чорне море субмаринами. Про це повідомив спікер Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.
ЗСУ показали унікальне відео роботи армійської авіації на Покровському напрямку:
У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що влада Росії активізувала вербування військових для участі у війні проти України у країнах Африки, адже ресурс ув'язнених уже вичерпано, а проводити додаткову мобілізацію всередині країни — небезпечно.
Росіяни просуваються поряд з головною лінією оборони України у Часовому Ярі, але не перетнули її, повідомили у ЗСУ.
Сили оборони уразили російські зенітні ракетні комплекси С-400 та С-300 у тимчасово окупованому Криму.
Речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов розповів, що російський прапор, який диверсанти повісили на одній із будівель у селі Рижівка Сумської області, був замінований.
На Закарпатті група осіб на вантажівці з військовими номерами незаконно перетнула кордон – фото.
Родичі українських полонених зможуть у Дії отримувати оновлення щодо їхнього статусу.
Президент Володимир Зеленський заявив, що російська армія спробувала реалізувати пропагандистську операцію в селі Рижівка Сумської області, однак станом на ранок 10 червня у населеному пункті ворога немає.
Заступниця начальника штабу 10-го командування протиповітряної та протиракетної оборони армії США Розанна Клементе заявила, що Збройні Сили України знищили в січні літак А-50 начебто з допомогою зенітного ракетного комплексу Patriot. У Повітряних силах ЗСУ відмовилися коментувати.
ЗСУ знищили рідкісну САУ "Тюльпан" вдруге за тиждень.
За даними опитування КМІС, 31% українців вважають, що критика влади має бути жорсткою і безкомпромісною, водночас 13% стверджують - зараз не варто допускати критику, аби не розхитувати ситуацію в суспільстві.
Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський заявив, що в Україні не планують впроваджувати повістки для призовників через електронні кабінети.
Росіяни заявили, що дрони атакували їхні буксир та баржу. Показали відео моменту.
У Сумах вимикали світло через відключення енергооб'єкта, роботи тривають.
Частину винищувачів F-16, які Україна отримає від західних союзників, зберігатимуть на іноземних базах. Про це заявив начальник авіації командування Повітряних сил Сергій Голубцов.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що після перемоги на виборах до Європарламенту її партія будуватиме більшість з проукраїнськими силами.
Український військовий літак вперше атакував ціль у Росії, пише Sky News. Неназваний співрозмовник заявив, що місія Військово-повітряних сил ЗСУ завдала удару по російському командному пункту в районі Бєлгорода - було пряме влучання.
В ГУР повідомили, що в Астраханській області Росії могло бути уражено не один, а два багатоцільові винищувачі держави-агресора Су-57. Інформація перевіряється.