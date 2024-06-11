Вранці 24 лютого 2022 року Росія завдала ракетних ударів по території України та розпочала повномасштабне вторгнення. ЗСУ дають відсіч ворогу: на 11.06.2024 знищено 520 850 окупантів, тисячі одиниць військової техніки (359 літаків, 326 гелікоптерів, 7902 танки, 15 176 бронемашин, 13 690 артилерійських систем та 1099 РСЗВ).

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11.06.2024
15:40

Президент Володимир Зеленський заявив, що "абсолютно тверезо" дивиться на посилення мобілізації, оскільки Україну "треба відстояти". 

15:01

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні анонсував новий пакет військової допомоги Україні. Акцент там буде на системах ППО.

13:55

СБУ затримала дочку ексмера Полтави Мамая за роботу на партію Путіна під час всевдовиборів у Росії, повідомило джерело LIGA.net у правоохоронних органах.

13:30

Під час саміту у Вашингтоні лідери країн НАТО мають погодити посилення ролі Альянсу у наданні військової допомоги Україні та обговорити відповіді на виклики для безпеки від Китаю. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

12:54

Третя система ППО Patriot має надійти в Україну найближчим часом, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

12:49

Перемовини про вступ України в ЄС мають розпочатися до кінця червня, заявила голова Єврокомісії.

11:39

ЗСУ спростовують захоплення Іванівського під Бахмутом.

11:07

Пентагон США зазначив сповільнення Росіян під Харковом.

10:32

ЗСУ знищили російський РЕБ "Борисоглебск-2" за допомогою FPV-дрона.

09:11

У Києві можливі обмеження проходу та проїзду вулицями столиці, а також перевірка документів та огляд автомобілів громадян — правоохоронці проводять контррозвідувальні заходи у двох районах.

08:41

Росія вдарила авіабомбою по житловому кварталу Костянтинівки – через це поранено п'ятьох людей.

08:01

На Кавказі розбився російський винищувач Су-34 разом з екіпажем, заявило Міноборони окупантів.

07:35

Сили оборони за минулу добу знищили російський літак та ліквідували 1100 окупантів.

07:01

США скасували заборону на постачання зброї "Азову" згідно з перевіркою Держдепу.

06:31

Президент Зеленський прибув в Німеччину на переговори з Шольцом та Конференцію з відновлення.

10.06.2024
23:52

В Україні запрацював спільний майданчик Укроборонпрому і німецького оборонного концерну Rheinmetall — цех з ремонту й виробництва бронетехніки. Про це повідомило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

23:13

5 червня підрозділи Збройних Сил України успішно атакували засобами українського виробництва Новошахтинський завод нафтопродуктів, який знаходиться в Ростовській області Росії. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

22:54

Полковника Вадима Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем Збройних Сил України. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

21:30

На російському великому протичовновому кораблі "Адмірал Левченко" почалася пожежа. Про це повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

20:10

Протягом травня цього року в Україні вдалося мобілізувати більше людей, ніж за останні кілька місяців. Про це повідомив народний депутат Роман Костенко.

18:40

10 червня Росія тричі вдарила КАБами по Харкову: на місці одного із прильотів під завалами можуть бути люди. Прильоти були у Салтівському і Київському районах, попередньо відомо про шістьох постраждалих.

18:36

У ніч проти 10 червня Збройні Сили України уразили військовий об’єкт біля міста Джанкой у тимчасово окупованому Криму. Супутникові знімки наслідків атаки оприлюднив проєкт Радіо Свобода "Схеми".

17:33

10 червня США та Польща запустили спільну ініціативу, покликану допомогти Україні протистояти російським інформаційним атакам. Про це повідомив Державний департамент США.

17:26

90 країн та організацій підтвердили участь у Глобальному саміті миру. Близько половини з них будуть представлені на рівні глав держав або урядів. 

17:12

Росіяни стали розганяти ІПСО про нібито винагороду за ухилянтів від неіснуючої "військової поліції".

17:02

Агенція Міноборони обрала постачальників продуктів для ЗСУ на друге півріччя. У списку сім компаній, більшість – ті, які вже цим займалися.

16:42

Підозрюваний у державній зраді Медведчук міг бути завербований радянським КДБ, але прямих доказів у архіву СБУ поки немає.

15:35

Заступник голови комісії нардеп Михайло Цимбалюк розповів, що з моменту створення тимчасової спеціальної комісії з питань облаштування фортифікацій та закупівлі дронів багато хто з підрядників почав доробляти раніше не завершені роботи або покращувати їхню якість. 

15:27

У Німеччині не переконуватимуть українських біженців повертатися додому. Берлін вважає, що це має бути самостійним рішенням кожної людини. 

14:59

В Україні у підприємств буде можливість забронювати до 100% працівників – нардеп Веніславський.

14:21

Після ураження та знищення низки кораблів російські окупанти патрулюють Чорне море субмаринами. Про це повідомив спікер Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

14:19

ЗСУ показали унікальне відео роботи армійської авіації на Покровському напрямку:

14:18

У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що влада Росії активізувала вербування військових для участі у війні проти України у країнах Африки, адже ресурс ув'язнених уже вичерпано, а проводити додаткову мобілізацію всередині країни — небезпечно. 

14:12

Росіяни просуваються поряд з головною лінією оборони України у Часовому Ярі, але не перетнули її, повідомили у ЗСУ.

13:20

Сили оборони уразили російські зенітні ракетні комплекси С-400 та С-300 у тимчасово окупованому Криму.

13:05

Речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов розповів, що російський прапор, який диверсанти повісили на одній із будівель у селі Рижівка Сумської області, був замінований.

12:40

На Закарпатті група осіб на вантажівці з військовими номерами незаконно перетнула кордон – фото.

12:07

Родичі українських полонених зможуть у Дії отримувати оновлення щодо їхнього статусу.

12:02

Президент Володимир Зеленський заявив, що російська армія спробувала реалізувати пропагандистську операцію в селі Рижівка Сумської області, однак станом на ранок 10 червня у населеному пункті ворога немає.

12:01

Заступниця начальника штабу 10-го командування протиповітряної та протиракетної оборони армії США Розанна Клементе заявила, що Збройні Сили України знищили в січні літак А-50 начебто з допомогою зенітного ракетного комплексу Patriot. У Повітряних силах ЗСУ відмовилися коментувати.

11:20

ЗСУ знищили рідкісну САУ "Тюльпан" вдруге за тиждень.

11:06

За даними опитування КМІС, 31% українців вважають, що критика влади має бути жорсткою і безкомпромісною, водночас 13% стверджують - зараз не варто допускати критику, аби не розхитувати ситуацію в суспільстві. 

10:27

Влада спростувала нібито захід кадировців у Рижівку на Сумщині.

10:22

Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський заявив, що в Україні не планують впроваджувати повістки для призовників через електронні кабінети. 

09:23

Росіяни заявили, що дрони атакували їхні буксир та баржу. Показали відео моменту.

09:07

У Сумах вимикали світло через відключення енергооб'єкта, роботи тривають.

07:08

Частину винищувачів F-16, які Україна отримає від західних союзників, зберігатимуть на іноземних базах. Про це заявив начальник авіації командування Повітряних сил Сергій Голубцов.

06:42

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що після перемоги на виборах до Європарламенту її партія будуватиме більшість з проукраїнськими силами.

09.06.2024
21:38

Український військовий літак вперше атакував ціль у Росії, пише Sky News. Неназваний співрозмовник заявив, що місія Військово-повітряних сил ЗСУ завдала удару по російському командному пункту в районі Бєлгорода - було пряме влучання.

18:56

В ГУР повідомили, що в Астраханській області Росії могло бути уражено не один, а два багатоцільові винищувачі держави-агресора Су-57. Інформація перевіряється.

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