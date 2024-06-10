Вранці 24 лютого 2022 року Росія завдала ракетних ударів по території України та розпочала повномасштабне вторгнення. ЗСУ дають відсіч ворогу: на 10.06.2024 знищено 519 750 окупантів, тисячі одиниць військової техніки (358 літаків, 326 гелікоптерів, 7879 танки, 15 144 бронемашин, 13 644 артилерійських систем та 1098 РСЗВ).

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10.06.2024
12:07

Родичі українських полонених зможуть у Дії отримувати оновлення щодо їхнього статусу.

12:02

Президент Володимир Зеленський заявив, що російська армія спробувала реалізувати пропагандистську операцію в селі Рижівка в Сумській області, однак, станом на ранок 10 червня у селі ворога немає.

12:01

Заступниця начальника штабу 10-го командування протиповітряної та протиракетної оборони армії США Розанна Клементе заявила, що Збройні Сили України знищили в січні літак А-50 начебто з допомогою зенітного ракетного комплексу Patriot. У Повітряних силах ЗСУ відмовилися коментувати.

11:20

ЗСУ знищили рідкісну САУ "Тюльпан" вдруге за тиждень.

11:06

За даними опитування КМІС, 31% українців вважають, що критика влади має бути жорсткою і безкомпромісною, водночас 13% стверджують - зараз не варто допускати критику, аби не розхитувати ситуацію в суспільстві. 

10:27

Влада спростувала нібито захід кадировців у Рижівку на Сумщині.

10:22

Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський заявив, що в Україні не планують впроваджувати повістки для призовників через електронні кабінети. 

09:23

Росіяни заявили, що дрони атакували їхні буксир та баржу. Показали відео моменту.

09:07

У Сумах вимикали світло через відключення енергооб'єкта, роботи тривають.

07:08

Частину винищувачів F-16, які Україна отримає від західних союзників, зберігатимуть на іноземних базах. Про це заявив начальник авіації командування Повітряних сил Сергій Голубцов.

06:42

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що після перемоги на виборах до Європарламенту її партія будуватиме більшість з проукраїнськими силами.

09.06.2024
21:38

Український військовий літак вперше атакував ціль у Росії, пише Sky News. Неназваний співрозмовник заявив, що місія Військово-повітряних сил ЗСУ завдала удару по російському командному пункту в районі Бєлгорода - було пряме влучання.

18:56

В ГУР повідомили, що в Астраханській області Росії могло бути уражено не один, а два багатоцільові винищувачі держави-агресора Су-57. Інформація перевіряється.

18:21

Росія вчергове вдарила по Харкову, є "приліт" по району приватної житлової забудови, пошкоджені кілька будинків.

17:58

У ДПСУ повідомили, що після набуття чинності з 18 травня закону про мобілізацію в Україні і надалі фіксуються спроби незаконного перетину кордону, проте їх кількість різко не підскочила. 

17:07

100 000, 70 000, 50 000 грн, 30 000 та 20 100: у Міноборони озвучили мінімальну зарплату і можливі надбавки для військових ЗСУ.

16:32

У лавах ЗСУ налічується понад 67 000 жінок , і ця чисельність постійно збільшується, повідомили у Міноборони. 19 000 із цих 67 000 – це співробітниці ЗСУ. Інші – військовослужбовці.

15:03

Франція хоче створити коаліцію інструкторів для України, є протидія від інших країн, заявляє видання Welt.

14:12

Макрон підтримує кандидатуру естонської прем'єрки Каллас на посаду топдипломата Євросоюзу, заявляє видання Politico.

12:45

Прикордонники виявили тіло без ознак життя на закарпатському схилі.

12:22

У застосунку Резерв+ з'явиться QR-код - це зрівняє дані з електронного реєстру з паперовим військово-обліковим документом.

11:38

Молдова засуджує інцидент з графіті з трунами та написами "Французькі солдати в Україні" щодо якого у Парижі затримано трьох її громадян.

11:13

9 червня в Україні не прогнозують дефіциту електрики – зараз графіки скасовано.

10:52

Російські загарбники вдарили КАБом по Нью-Йорку Донецької області – через це загинула людина.

09:42

ГУР повідомило, що у Росії вперше вражено новітній винищувач Су-57.

08:35

Польський кордон з Білоруссю посилять військовою поліцією.

08:03

Президенти Макрон та Байден сподіваються, що всі країни G7 погодяться на фонд для України обсягом $50 млрд з прибутків від заморожених активів РФ.

07:04

Фінляндія передає Україні останні новинки своєї оборонної промисловості, деякі з яких ще на стадії розробки.

06:36

Україна має домовленості з партнерами щодо надання додаткових систем ППО, заявив президент Зеленський.

08.06.2024
22:45

Чехія не готова відправити своїх військових інструкторів в Україну, але може до кінця року навчити до 4000 українських новобранців на своїй території.

22:25

У Херсонській області окупанти атакували машину швидкої допомоги, скинувши на неї вибухівку з дрона. У водія діагностували вибухову травму та контузію, фельдшерка не постраждала.

21:12

Міністерство оборони України підписало контракт на постачання радіолокаційну систему ControlMaster 200 (CM200) виробництва французької Thales Group.

19:45

Генеральний прокурор Андрій Костін розказав, що, зі слів звільнених українських полонених, до 90% з них піддавалися фізичним і моральним тортурам.

19:37

Президент США заявив, що у разі перемоги Росії в Україні під загрозою опиниться вся територія Європи. Він пообіцяв не допустити цього.

19:17

Росіяни у суботу сильно обстрілювали Нікополь та сусідні міста. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

18:34

Шольц перед днем голосування на виборах Європарламенту сказав, що Україна не стане на коліна і Путін має нарешті це визнати.

18:07

У Парижі з'явились графіті з "трунами французьких солдатів в Україні". Їх малювали молдовани, але перевіряється російський слід.

17:25

У Росії стався замах на мера Куп'янська Харківської області Геннадія Мацегору, якого підозрюють у державній зраді. Він у критичному стані.

17:06

Росія скинула бомбу на село Хотімля у Харківській області (30 км на південь від Вовчанська), двоє місцевих жителів поранені.

16:55

Командувач Повітряних сил показав бойову роботу підрозділів мобільних вогневих груп на сході.

16:18

Bloomberg пише, що у Путіна закінчується час для прориву в Україні. Навіть в умовах дефіциту зброї та боєприпасів українські війська дозволили росіянам лише незначно просунутися на окремих ділянках фронту, а тепер ситуація з військовими постачаннями покращується.

15:50

Україна отримала першу іноземну ліцензію на виробництво снарядів 155 калібру завдяки угоді з KNDS.

15:32

Росія, ймовірно, готується ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду, щоб посилити тиск на російських воєнних злочинців.

11:51

Новопризначений посол у Британії Валерій Залужний вже закінчує підготовку до початку дипломатичної роботи. Про це розповів очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

11:35

В Україні залишаються робочими лише 27% від усіх великих теплових електростанцій – решта зруйновані або пошкоджені внаслідок російських обстрілів. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

07:38

Президент Володимир Зеленський поділився "дуже відвертою оцінкою" ситуації на фронті в Україні під час зустрічі з лідером США Джо Байденом. Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

06:37

Європейські супутникові компанії потерпали від спроб Росії втручатися в ефіри – на дитячих телеканалах вмикали пропаганду, яка транслювалася російською.

07.06.2024
22:56

Макрон спростував нібито тиск на Україну якомога швидше завершити війну, проте наголосив, що такий тиск здійснюється на РФ. 

21:49

Навчання ЗСУ на винищувачах Mirage у Франції стартують "буквально днями", повідомив Макрон. Французький лідер не став озвучувати кількість літаків, які отримає Україна, але зазначив, що зараз пріоритет – формування групи пілотів і механіків.

20:40

90% рятувальників та поліціянтів заброньовано від мобілізації, повідомив глава МВС Клименко. Решта 10% можуть мобілізуватися до ЗСУ, Нацгвардії або ДПСУ.

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