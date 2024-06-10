Навчання ЗСУ на винищувачах Mirage у Франції стартують "буквально днями", повідомив Макрон. Французький лідер не став озвучувати кількість літаків, які отримає Україна, але зазначив, що зараз пріоритет – формування групи пілотів і механіків.



