Реакція світу на техногенні катастрофи, які чинить Росія на українській території, зокрема, на підрив Каховської гідроелектростанції торік – недостатня. Гендиректор Укргідроенерго зазначив, що наслідки ударів Росії по критичній інфраструктурі Україна бачить вже сьогодні.