Bloomberg пише, що у Путіна закінчується час для прориву в Україні. Навіть в умовах дефіциту зброї та боєприпасів українські війська дозволили росіянам лише незначно просунутися на окремих ділянках фронту, а тепер ситуація з військовими постачаннями покращується.