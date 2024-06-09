Вранці 24 лютого 2022 року Росія завдала ракетних ударів по території України та розпочала повномасштабне вторгнення. ЗСУ дають відсіч ворогу: на 09.06.2024 знищено 518 560 окупантів, тисячі одиниць військової техніки (357 літаків, 326 гелікоптерів, 7869 танки, 15 131 бронемашину, 13 593 артилерійських систем та 1097 РСЗВ).

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09.06.2024
21:38

Український військовий літак вперше атакував ціль у Росії, пише Sky News. Неназваний співрозмовник заявив, що місія Військово-повітряних сил ЗСУ завдала удару по російському командному пункту в районі Бєлгорода - було пряме влучання.

18:56

В ГУР повідомили, що в Астраханській області Росії могло бути уражено не один, а два багатоцільові винищувачі держави-агресора Су-57. Інформація перевіряється.

18:21

Росія вчергове вдарила по Харкову, є "приліт" по району приватної житлової забудови, пошкоджені кілька будинків.

17:58

У ДПСУ повідомили, що після набуття чинності з 18 травня закону про мобілізацію в Україні і надалі фіксуються спроби незаконного перетину кордону, проте їх кількість різко не підскочила. 

17:07

100 000, 70 000, 50 000 грн, 30 000 та 20 100: у Міноборони озвучили мінімальну зарплату і можливі надбавки для військових ЗСУ.

16:32

У лавах ЗСУ налічується понад 67 000 жінок , і ця чисельність постійно збільшується, повідомили у Міноборони. 19 000 із цих 67 000 – це співробітниці ЗСУ. Інші – військовослужбовці.

15:03

Франція хоче створити коаліцію інструкторів для України, є протидія від інших країн, заявляє видання Welt.

14:12

Макрон підтримує кандидатуру естонської прем'єрки Каллас на посаду топдипломата Євросоюзу, заявляє видання Politico.

12:45

Прикордонники виявили тіло без ознак життя на закарпатському схилі.

12:22

У застосунку Резерв+ з'явиться QR-код - це зрівняє дані з електронного реєстру з паперовим військово-обліковим документом.

11:38

Молдова засуджує інцидент з графіті з трунами та написами "Французькі солдати в Україні" щодо якого у Парижі затримано трьох її громадян.

11:13

9 червня в Україні не прогнозують дефіциту електрики – зараз графіки скасовано.

10:52

Російські загарбники вдарили КАБом по Нью-Йорку Донецької області – через це загинула людина.

09:42

ГУР повідомило, що у Росії вперше вражено новітній винищувач Су-57.

08:35

Польський кордон з Білоруссю посилять військовою поліцією.

08:03

Президенти Макрон та Байден сподіваються, що всі країни G7 погодяться на фонд для України обсягом $50 млрд з прибутків від заморожених активів РФ.

07:04

Фінляндія передає Україні останні новинки своєї оборонної промисловості, деякі з яких ще на стадії розробки.

06:36

Україна має домовленості з партнерами щодо надання додаткових систем ППО, заявив президент Зеленський.

08.06.2024
22:45

Чехія не готова відправити своїх військових інструкторів в Україну, але може до кінця року навчити до 4000 українських новобранців на своїй території.

22:25

У Херсонській області окупанти атакували машину швидкої допомоги, скинувши на неї вибухівку з дрона. У водія діагностували вибухову травму та контузію, фельдшерка не постраждала.

21:12

Міністерство оборони України підписало контракт на постачання радіолокаційну систему ControlMaster 200 (CM200) виробництва французької Thales Group.

19:45

Генеральний прокурор Андрій Костін розказав, що, зі слів звільнених українських полонених, до 90% з них піддавалися фізичним і моральним тортурам.

19:37

Президент США заявив, що у разі перемоги Росії в Україні під загрозою опиниться вся територія Європи. Він пообіцяв не допустити цього.

19:17

Росіяни у суботу сильно обстрілювали Нікополь та сусідні міста. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

18:34

Шольц перед днем голосування на виборах Європарламенту сказав, що Україна не стане на коліна і Путін має нарешті це визнати.

18:07

У Парижі з'явились графіті з "трунами французьких солдатів в Україні". Їх малювали молдовани, але перевіряється російський слід.

17:25

У Росії стався замах на мера Куп'янська Харківської області Геннадія Мацегору, якого підозрюють у державній зраді. Він у критичному стані.

17:06

Росія скинула бомбу на село Хотімля у Харківській області (30 км на південь від Вовчанська), двоє місцевих жителів поранені.

16:55

Командувач Повітряних сил показав бойову роботу підрозділів мобільних вогневих груп на сході.

16:18

Bloomberg пише, що у Путіна закінчується час для прориву в Україні. Навіть в умовах дефіциту зброї та боєприпасів українські війська дозволили росіянам лише незначно просунутися на окремих ділянках фронту, а тепер ситуація з військовими постачаннями покращується.

15:50

Україна отримала першу іноземну ліцензію на виробництво снарядів 155 калібру завдяки угоді з KNDS.

15:32

Росія, ймовірно, готується ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду, щоб посилити тиск на російських воєнних злочинців.

11:51

Новопризначений посол у Британії Валерій Залужний вже закінчує підготовку до початку дипломатичної роботи. Про це розповів очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

11:35

В Україні залишаються робочими лише 27% від усіх великих теплових електростанцій – решта зруйновані або пошкоджені внаслідок російських обстрілів. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

07:38

Президент Володимир Зеленський поділився "дуже відвертою оцінкою" ситуації на фронті в Україні під час зустрічі з лідером США Джо Байденом. Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

06:37

Європейські супутникові компанії потерпали від спроб Росії втручатися в ефіри – на дитячих телеканалах вмикали пропаганду, яка транслювалася російською.

07.06.2024
22:56

Макрон спростував нібито тиск на Україну якомога швидше завершити війну, проте наголосив, що такий тиск здійснюється на РФ. 

21:49

Навчання ЗСУ на винищувачах Mirage у Франції стартують "буквально днями", повідомив Макрон. Французький лідер не став озвучувати кількість літаків, які отримає Україна, але зазначив, що зараз пріоритет – формування групи пілотів і механіків.

20:40

90% рятувальників та поліціянтів заброньовано від мобілізації, повідомив глава МВС Клименко. Решта 10% можуть мобілізуватися до ЗСУ, Нацгвардії або ДПСУ.

20:17

Нідерланди виділять 400 млн євро для виробництва шведських бойових машин CV90, які передадуть ЗСУ.  Країна вироблятиме БМП спільно зі Швецією та Данією.

19:27

Кабінет міністрів підтримав постанову про можливість бронювання військовозобов'язаних через сервіс "Дія".

19:13

Міноборони заявило, що військовий облік для українців за кордоном спрощено: уряд ухвалив постанову, що впроваджує низку змін. Зокрема, очікується, що буде менше бюрократії.

18:38

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню показав президенту Володимиру Зеленському зброю, яку Париж планує передати Україні.

16:27

На Харківському напрямку російські окупаційні війська проводять перегрупування, виставляють загороджувальні загони з-поміж особового складу кадирівського "Ахмату". Про це в коментарі LIGA.net повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

15:34

KNDS офіційно заходить на український ринок озброєнь - сьогодні оголосив про створення філії в Україні.

14:38

Президент США Джо Байден на зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським у Франції оголосив про новий пакет військової допомоги Україні розміром $225 млн.

14:16

Президент Володимир Зеленський вважає, що російські погрози Франції через можливість відправлення військових інструкторів до України є черговим аргументом на користь сміливості партнерів Києва. Про це український лідер заявив, виступаючи перед Національними зборами Франції.

13:02

Служба безпеки України повідомила, що затримала у Києві колишню народну депутатку Ірину Сисоєнко, яка щомісяця разом із спільниками заробляла на ухилянтах до $100 000.

12:25

Очільник Пентагону Ллойд Остін вважає, що надання дозволу українським військовим завдавати ударів американським озброєнням по цілях на території Росії принесе Україні багато користі у майбутньому.

11:31

У ніч проти 7 червня окупанти атакували українські регіони ударними безпілотниками типу Shahed і крилатими ракетами повітряного базування. Сили протиповітряної оборони збили 53 повітряні цілі. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

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