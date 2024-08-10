Будуть жорсткі етнічні чистки. Аналітик про можливі наслідки замороження війни в Україні

Після етнічних чисток Росії на окупованих територіях не буде прихильників України

Ян Бжезинський (Фото: Ян Бжезинський/Atlantic Council)

У разі замороження війни по лінії фронту, окуповані території залишаться за Росією, яка проведе там масштабні етнічні чистки. Про це в інтерв’ю LIGA.net заявив аналітик Atlantic Council Ян Бжезинський.

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Реалізація пропозицій щодо припинення вогню на лінії фронту, за його словами, не призведе до негайного повернення території України.

Захід, за словами аналітика, до окупованих земель буде ставитись як до країн Балтії під час холодної війни – невизнання анексії, попередив він. Але де-факто – була б територіальна поступка.

"Країни Балтії зберегли територіальну цілість, відчуття історії, мову, культуру, як і радянська Україна. На окупованих українських територіях – жорстокі етнічні чистки. Там не залишиться населення, яке б потім вимагало звільнення", – застеріг Бжезинський.