Австралійський генерал: Залужний – це людина-оркестр і найефективніший генерал сучасності

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний — це найефективніший генерал сучасності. Таку думку висловив австралійський генерал-майор Мік Раян в інтерв'ю LIGA.net.

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"Залужний – це людина-оркестр, і, здається, він впорався із мультизадачністю з доволі гарним результатом, з гумором, ефективно та успішно", — сказав австралійський генерал-майор.

За словами Раяна, навряд чи у сучасну епоху існували настільки успішні воєначальники.

"Я не думаю, що у нас в сучасну епоху існував настільки ж успішний воєначальник, перед яким би стояли такі самі виклики", — пояснив він.

Раніше Залужний заявив начальнику штабу Збройних сил Франції, що російські сили переважають українські у кількості військових, артилерії, авіації та снарядів, проте Сили оборони все одно просуваються вперед.

США бачать успіхи України у контрнаступі та хочуть переконатися, що ЗСУ мають все необхідне, заявив держсекретар США Блінкен під час недавнього візиту до Києва.

15 серпня відбулася зустріч у розширеному форматі між представниками вищого військового командування України та представниками США і Великої Британії.

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