Австралійський генерал: Залужний – це людина-оркестр і найефективніший генерал сучасності
22.09.2023, 08:50
Валерій Залужний (фото: t.me/CanCAFU)
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний — це найефективніший генерал сучасності. Таку думку висловив австралійський генерал-майор Мік Раян в інтерв'ю LIGA.net.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
"Залужний – це людина-оркестр, і, здається, він впорався із мультизадачністю з доволі гарним результатом, з гумором, ефективно та успішно", — сказав австралійський генерал-майор.
За словами Раяна, навряд чи у сучасну епоху існували настільки успішні воєначальники.
"Я не думаю, що у нас в сучасну епоху існував настільки ж успішний воєначальник, перед яким би стояли такі самі виклики", — пояснив він.
- Раніше Залужний заявив начальнику штабу Збройних сил Франції, що російські сили переважають українські у кількості військових, артилерії, авіації та снарядів, проте Сили оборони все одно просуваються вперед.
- США бачать успіхи України у контрнаступі та хочуть переконатися, що ЗСУ мають все необхідне, заявив держсекретар США Блінкен під час недавнього візиту до Києва.
- 15 серпня відбулася зустріч у розширеному форматі між представниками вищого військового командування України та представниками США і Великої Британії.
Читайте також: 19 місяців потому. Три генерали Заходу – про Залужного, Герасимова, стратегію та сценарії
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ще по темі
Залужний: Військова наука у Росії розвинена. Ми вбиваємо ворога, а не чекаємо, що він заспокоїться 25.02.2023ЗСУ завдали ударів по окупантах на лівому березі Дніпра, РФ чекає на підкріплення з Білорусі 28.11.2022ЗСУ прозвітували про удари в районі Мелітополя, Росія готує приховану мобілізацію – зведення 27.11.2022
Останні новини
Коментарі