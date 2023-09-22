RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Австралійський генерал: Залужний – це людина-оркестр і найефективніший генерал сучасності

Этот материал также доступен на русском
22.09.2023, 08:50
Австралійський генерал: Залужний – це людина-оркестр і найефективніший генерал сучасності - Фото
Валерій Залужний (фото: t.me/CanCAFU)

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний — це найефективніший генерал сучасності. Таку думку висловив австралійський генерал-майор Мік Раян в інтерв'ю LIGA.net.

"Залужний – це людина-оркестр, і, здається, він впорався із мультизадачністю з доволі гарним результатом, з гумором, ефективно та успішно", — сказав австралійський генерал-майор.

За словами Раяна, навряд чи у сучасну епоху існували настільки успішні воєначальники.

"Я не думаю, що у нас в сучасну епоху існував настільки ж успішний воєначальник, перед яким би стояли такі самі виклики", — пояснив він. 

  • Раніше Залужний заявив начальнику штабу Збройних сил Франції, що російські сили переважають українські у кількості військових, артилерії, авіації та снарядів, проте Сили оборони все одно просуваються вперед.
  • США бачать успіхи України у контрнаступі та хочуть переконатися, що ЗСУ мають все необхідне, заявив держсекретар США Блінкен під час недавнього візиту до Києва.
  • 15 серпня відбулася зустріч у розширеному форматі між представниками вищого військового командування України та представниками США і Великої Британії.

Читайте також: 19 місяців потому. Три генерали Заходу – про Залужного, Герасимова, стратегію та сценарії

Роман Тищенко, Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
РосіявійнаукраїназсуГенштабВалерій Залужниймік раян
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 