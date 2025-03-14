Генштаб спростував оточення українських військ у Курській області
Повідомлення про нібито "оточення" росіянами українських підрозділів у Курській області не відповідають дійсності – окупанти створюють такі заяви заради своїх політичних цілей і тиску на Україну й партнерів. Про це написав Генеральний штаб ЗСУ.
За його даними, ситуація за добу не зазнала суттєвих змін – продовжуються бойові дії в операційній зоні угруповання військ "Курськ".
Військові зауважили, що підрозділи Сил оборони здійснили перегрупування, відійшли на більш вигідні рубежі оборони та виконують визначені їм завдання на території Курщини: "Наші воїни відбивають наступальні дії противника й завдають йому ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї".
З початку доби 14 березня на Курському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень, загроза оточення українських підрозділів відсутня, наголосили у Генштабі.
Оточення у Курському напрямку також не фіксує й український OSINT-проєкт Deepstate: згідно з його мапою, українські сили мають вихід до кордону.
- Напередодні, вдень 14 березня, лідер США Трамп заявив про "продуктивні" переговори з диктатором Путіним. Серед іншого, американський лідер стверджував, що саме в цей момент нібито "тисячі українських військових повністю оточені російськими військами й у дуже поганому та вразливому стані". Трамп зазначив, що просив Путіна зберегти їм життя.
- Президент США не уточнював, де саме буцімто відбулося це "оточення", але за день до цього російський диктатор учергове стверджував, що у Курській області українські сили перебувають "у повній ізоляції".
- Президент Зеленський заявив: "Путін бреше про реальну ситуацію на полі бою, він бреше про втрати, він бреше про справжній стан своєї економіки, що постраждала від його дурних імперських амбіцій, і він робить усе можливе, щоб дипломатія зазнала невдачі".