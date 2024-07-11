НАТО офіційно погодило військову допомогу Україні на 40 млрд євро протягом 2025 року
Країни НАТО зобов’язалися надати Україні протягом 2025 року щонайменше 40 млрд євро безпекової допомоги. Про це йдеться у спільній декларації ювілейного саміту Альянсу у Вашингтоні.
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У документі зазначається, що члени НАТО оголосили про зобов’язання довгострокової безпекової допомоги для України щодо надання військового обладнання, допомоги та навчання для підтримки Києва в створенні сили, здатної перемогти російську агресію.
"Шляхом пропорційних внесків члени Альянсу мають намір надати мінімальне базове фінансування в розмірі 40 млрд євро протягом наступного року та забезпечити стійкий рівень допомоги з питань безпеки", – йдеться у декларації.
У межах цього фінансування країни враховуватимуть потреби України, їхні національні бюджетні процедури та двосторонні безпекові угоди, які члени Альянсу уклали з Україною. Глави держав і урядів мають переоцінити внески на саміті НАТО в Гаазі 2025 року.
Зобов’язання поширюється на витрати, пов’язані з наданням Україні військового обладнання, допомоги та навчання, зокрема:
→ закупівля військової техніки;
→ матеріальна допомога;
→ витрати, пов’язані з обслуговуванням, логістикою та транспортуванням військової техніки;
→ витрати на навчання військовослужбовців;
→ оперативні витрати, пов'язані з наданням військової підтримки Україні;
→ інвестиції та підтримка оборонної інфраструктури й оборонно-промислового комплексу України;
→ усі внески до трастових фондів НАТО для України, включно з нелетальною допомогою.
- 31 травня Reuters писало, що генсек НАТО Столтенберг закликатиме союзників по Альянсу виділяти щонайменше 40 млрд євро на військову допомогу Україні кожного року.
- 13 червня він заявив, що США мають забезпечити половину коштів для фонду НАТО із закупівель зброї для України. Об'єм цього фонду, за його словами, має складати близько $40 млрд на рік.
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