НАТО офіційно погодило військову допомогу Україні на 40 млрд євро протягом 2025 року

Країни Альянсу мають переоцінити внески на саміті НАТО в Гаазі 2025 року

Саміт НАТО (Фото: Ting Shen/EPA)

Країни НАТО зобов’язалися надати Україні протягом 2025 року щонайменше 40 млрд євро безпекової допомоги. Про це йдеться у спільній декларації ювілейного саміту Альянсу у Вашингтоні.

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У документі зазначається, що члени НАТО оголосили про зобов’язання довгострокової безпекової допомоги для України щодо надання військового обладнання, допомоги та навчання для підтримки Києва в створенні сили, здатної перемогти російську агресію.

"Шляхом пропорційних внесків члени Альянсу мають намір надати мінімальне базове фінансування в розмірі 40 млрд євро протягом наступного року та забезпечити стійкий рівень допомоги з питань безпеки", – йдеться у декларації.

У межах цього фінансування країни враховуватимуть потреби України, їхні національні бюджетні процедури та двосторонні безпекові угоди, які члени Альянсу уклали з Україною. Глави держав і урядів мають переоцінити внески на саміті НАТО в Гаазі 2025 року.

Зобов’язання поширюється на витрати, пов’язані з наданням Україні військового обладнання, допомоги та навчання, зокрема:

→ закупівля військової техніки;

→ матеріальна допомога;

→ витрати, пов’язані з обслуговуванням, логістикою та транспортуванням військової техніки;

→ витрати на навчання військовослужбовців;

→ оперативні витрати, пов'язані з наданням військової підтримки Україні;

→ інвестиції та підтримка оборонної інфраструктури й оборонно-промислового комплексу України;

→ усі внески до трастових фондів НАТО для України, включно з нелетальною допомогою.

31 травня Reuters писало, що генсек НАТО Столтенберг закликатиме союзників по Альянсу виділяти щонайменше 40 млрд євро на військову допомогу Україні кожного року.

13 червня він заявив, що США мають забезпечити половину коштів для фонду НАТО із закупівель зброї для України. Об'єм цього фонду, за його словами, має складати близько $40 млрд на рік.

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