Посади Борреля і Мішель в ЄС можуть отримати прем'єрка Естонії та експрем’єр Португалії – Politico

Кая Каллас (Фото: Кая Каллас/Facebook)

В Євросоюзі майже знайшли консенсус щодо кандидатів на керівні посади в блоці – зокрема, прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас може зайняти крісло глави зовнішньої політики ЄС (наразі посаду обіймає Жозеп Боррель), а експрем'єр Португалії Антоніу Кошта – очільника Європейської Ради (зараз це Шарль Мішель). Про це повідомляє Politico, посилаючись на вісьмох неназваних європейських чиновників і дипломатів.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Журналісти стверджують, що в ЄС виникає спільне бачення щодо того, хто має займати керівні посади в блоці.

За їхньою інформацією, до першої четвірки кандидатів ввійдуть президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, глава Європарламенту Роберта Мецола, прем'єрка Естонії Каллас та експрем'єр Португалії Кошту.

Зазначається, що фон дер Ляєн та Мецола залишаться на своїх посадах. Натомість Борелля може замінити Каллас, а Кошту має шанси отримати посаду Мішеля в Єврораді.

Поки конкретних рішень ще немає, проте плани угод очікуються на неформальній вечері лідерів блоку 17 червня, а офіційні рішення будуть ухвалені 27-28 червня, заявили співрозмовники видання.

"Дійсно, швидкість досягнення консенсусу навіть змусила деяких дипломатів побоюватися, що має бути несподіванка. Чим більше оптимізму я чую, тим більше я нервую", – висловився один із дипломатів ЄС.

Співрозмовники також зауважили, що заміна всіх нинішніх очільників ЄС на нових могла б порушити стабільність у блоці на тлі війни Росії проти України та можливого переобрання Дональда Трампа на другий термін президентства в США.

9 травня Мецола сказала, що "сильна позиція" щодо нелегітимності Путіна очікується від нового складу Європарламенту.

10 червня фон дер Ляєн заявила, що після перемоги на виборах до Європарламенту Європейська народна партія (EPP) будуватиме більшість із проукраїнськими силами.

Читайте також: "Підриватимуть ЄС зсередини". Яким буде новий Європарламент