Президент Чехії залишив Одесу за 20 хвилин до першого вибуху – наголосив на цинізмі Росії
Президент Чехії Петр Павел залишив Одесу за 20 хвилин до першого вибуху під час масованої російської атаки ввечері 20 березня. Про це політик розповів під час пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським, яку транслювало Суспільне.
"Ми виїхали з Одеси поїздом за 20 хвилин до першого вибуху. Це не було якось обумовлено тим, коли буде атака, просто так збіглося. Але який висновок я роблю: справді треба бути циніком, щоб декларувати бажання вести переговори про мир чи перемир'я і в цей час завдавати страшної атаки по цивільній інфраструктурі", – розповів Павел.
Він зауважив, що "дуже важко мати справу з такою стороною", тому партнери мають чітко вказувати на такі події, щоб продемонструвати, як Росія ставиться до переговорів про припинення вогню і яку відповідальність готова на себе взяти.
Також він наголосив: "І ми маємо бути обережними щодо будь-якої потенційної домовленості [про перемир'я]".
Напередодні українська влада повідомляла, що Павел став свідком російської атаки на Одесу ввечері 20 березня. Окупанти масовано атакували дронами-камікадзе типу Shahed обласний центр та передмістя: пошкоджено будівлі, є постраждалі, також було введено аварійні відключення світла.
- У березні 2024 року РФ завдала ракетного удару по Одесі під час того, як в місті з офіційним візитом перебували президент Зеленський та прем'єр Греції Міцотакіс. Через російську атаку були загиблі та поранені.
- Грецький прем'єр повідомив, що Зеленський та штаб показували йому порт і те, що робиться для відновлення українського морського шляху, а також те, яку шкоду він зазнав від російських атак. За словами Міцотакіса, наприкінці зустрічі учасники почули звук сирен та вибухи, котрі були "дуже близько" – вони не встигли піти в захищене місце.