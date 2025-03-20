Путін не має отримати вето на західних миротворців в Україні – топдипломат Британії
Російський диктатор Володимир Путін не повинен отримати право вето на присутність європейських миротворців в Україні, якщо буде укладена угода про припинення війни. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, повідомляє телеканал Sky News.
"Путін повинен просто прийняти безумовне припинення вогню. Це план, який лежить на столі, розпочнімо його, чого ми чекаємо?" – розповів посадовець.
На його думку, партнери не повинні надати Путіну право вето на "архітектуру безпеки, яка регулюватиме цей мир".
Раніше російський диктатор наполягав, що не погодиться на розміщення військ НАТО або країн заходу як миротворців у межах будь-якої угоди про закінчення війни.
Леммі додав: "І, авжеж, це означає, що має бути роль для тих із нас у Європі та за її межами, хто хоче забезпечити Україні здатність захистити себе і гарантувати, що, як ми бачили у 2014 році, Путін не зможе повернутися за більшим через кілька років".
- 20 березня у Британії має відбутися зустріч військових керівників країн-партнерів для обговорення питання розміщення миротворців в Україні.
- Британський прем'єр Стармер заявив, що важливо, аби Сполучене Королівство та його союзники змогли негайно відреагувати у разі укладення мирної угоди.
- Газета The Sunday Times із посиланням на джерела заявила, що запланований західний контингент для України становитиме понад 10 000 осіб, а основні сили, ймовірно, нададуть Британія та Франція.