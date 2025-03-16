У Трампа заявили, що під час переговорів розглядають гарантії для України в обмін на території

Майк Волтц (Фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

Радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волтц заявив, що частиною переговорів про закінчення війни є надання гарантій безпеки Україні в обмін на територіальні поступки. Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу ABC News.

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Журналістка нагадала слова свого колеги з Fox News Шона Ханніті. Той стверджував, що у межах майбутньої мирної угоди буде укладений договір про ресурси, що збереже участь та присутність США в Україні, також, можливо, будуть залучені європейські миротворці, а натомість Україна не увійде до НАТО й частини української території, можливо Донбас, "відійдуть Путіну".

"Ну, це компоненти переговорів, які відбувалися раніше у 2022 році. І навіть до цього. Це [угода] буде свого роду територія в обмін на майбутні гарантії безпеки, майбутній статус України", – відповів Волтц.

Радник нагадав позицію Штатів, що для України постійне членство у НАТО є малоймовірним, і зазначив, що такої думки дотримуються не тільки США, але й низка інших країн.

Посадовець зазначив, що адміністрація США знає ці компоненти переговорів та веде діалог з обома сторонами, аби з'ясувати, як Америка може всадити Росію та Україну за стіл переговорів та "розпочати дипломатію, зупинити вбивства та зупинити цю війну".

Журналіста уточнила, чи можуть Росії "віддати" Донбас у доповнення до окупації Криму, попри те, що Москва здійснила вторгнення до України.

"Ми повинні запитати себе, чи відповідає це нашим національним інтересам (Продовжувати війну та звільнити окуповані території України. – Ред.)? Це реально? Ми говорили про це і з європейцями, і з українцями. Ми виженемо кожного росіянина з кожної п’яді української землі, включно з Кримом?", – заявив Волтц.

Також він розкритикував політику попередньої влади США: "І якою була стратегія адміністрації Байдена, [будемо підтримувати Україну у війні] стільки, скільки потрібно, скільки потрібно, незалежно від термінів, що, по суті, є нескінченною війною, в умовах, коли ми буквально втрачаємо сотні тисяч людей за лічені місяці. І це може перерости у Третю світову війну".

За його словами, Штати "можуть говорити про те, що правильно, а що неправильно", але також їм потрібно говорити про "реальність ситуації на місцях". Радник вважає, що це саме те, що Вашингтон робить "через дипломатію, через човникову дипломатію, через непрямі переговори".