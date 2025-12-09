"Зрадники" на Sweet TV: українська версія The Traitors у замку Шенборнів

В українських медіа відбулася знакова подія — запуск нового реаліті-шоу, яке справило справжній фурор серед поціновувачів якісного контенту. Проект, що отримав назву "Зрадники", вперше адаптував популярний світовий формат The Traitors і дебютував на платформі Sweet TV 31 жовтня 2025 року. Ця концепція, яка вже завоювала понад 15 престижних нагород, серед яких BAFTA та Emmy, тепер інтегрується у вітчизняну культуру, поєднуючи елементи психологічної драми та містичного детективу, натхненного середньовічними сюжетами.

Вдала адаптація міжнародного формату в Україні

Незвичайна популярність шоу The Traitors обумовлена його оригінальною комбінацією стратегічних ігор та психологічних випробувань. У травні 2025 року компанія SWEET.TV отримала ліцензію на адаптацію цього відомого формату та зібрала команду фахівців, які раніше працювали над видатними проектами для HBO та Apple TV+. Зйомки відбулися наприкінці весни в палаці Шенборнів в Закарпатті, де вдало переплелися українські традиції з європейською архітектурною естетикою.

У процесі адаптації були збережені основні компоненти: 22 учасники, які зібралися в історичному замку, розподілені на команди "вірних" та "зрадників". Завданням вірних є виявлення та усунення зрадника, тоді як зрадники спробують усунути суперників, поки гра не добереться до фіналу. Щодня команди виконують різноманітні завдання для збільшення призового фонду, а вночі зрадники таємно усувають одного з вірних. Після цього проводиться голосування, під час якого визначається, хто залишить замок. Якщо в фіналі залишаться лише вірні, вони поділять пів мільйона гривень; якщо ж хтось із зрадників доживе до кінця, він отримає всю суму.

Палац Шенборнів: місце, насичене карпатськими легендами

Для зйомок було обрано палац Шенборнів, архітектурний шедевр Закарпаття. Варто підкреслити, що приміщення вимагало значних підготовчих робіт, однак команда Sweet TV здійснила реставраційні роботи, наповнивши інтер'єри антикварними меблями, гобеленами та картинами, що створило унікальну атмосферу легендарного маєтку. Декорації виконані в стилі полювання, а багато предметів XVIII-XIX століть залишилися в палаці після завершення зйомок.

Даний проєкт "Шоу Зрадники" не лише відтворює необхідну атмосферу, але й насичений місцевими легендами та карпатською міфологією. Приблизно половина завдань базується на справжніх українських міфах, у той час як інша частина є оригінальними напрацюваннями команди. Для адаптації місцевих легенд був запрошений письменник і культуролог Остап Українець, який став консультантом проєкту. Символами української версії стали роза вітрів — емблема "Зрадники шоу", що прикрашає замок, а також сокіл, який уособлює розум і мудрість; до того ж присутні леви — історичний талісман роду Шенборнів, що символізує відвагу та стійкість.

Ведучий та команда творців

Ведучим реаліті став актор і театральний режисер Олексій Гнатковський, відомий за роллю Івана Довбуша у фільмі "Довбуш". Це шоу стало його дебютом у такому жанрі; він підкреслив свою мету створювати якісний український контент і підтримувати національні цінності під час війни. Шоуранерка Sweet TV Originals Олена Кричковська зазначила, що вибір ведучого вимагав поєднання харизми, впевненості і дотепності, а Гнатковський став "одержимим грою", що збагачує атмосферу напруги.

На думку Кричковської, адаптацію українського формату забезпечила команда з понад 15-річним досвідом у виробництві реаліті. Зйомки проходили в комфортних умовах: оператори працювали в зручних зонах, а інтерв'ю з учасниками без розголосу проходили без присутності журналістів. Формат шоу забезпечує повну незалежність продюсерів від зовнішніх впливів, що дозволяє учасникам вільно висловлювати свої емоції та розробляти стратегії без сторонніх порад.

Старт, епізоди та можливості перегляду

"Зрадники" здійснили свій дебют на Sweet TV 31 жовтня 2025 року. Перша серія доступна безкоштовно, нові епізоди (усього десять) виходять щочетверга. Продовження, тривалістю 73 хвилини, можна дивитися на різних пристроях: телевізорі, смартфоні, планшеті або комп'ютері — для цього необхідно просто підписатися на Sweet TV.

Чому варто побачити це шоу

Українські "Зрадники" — це значно більше, ніж просто розважальний проект. Воно об'єднує психологічну напругу, стратегічне мислення та дух карпатських легенд. Шоу демонструє, як в кризових ситуаціях і в умовах ізоляції проявляється справжня природа людей, відкриваючи, що насправді сховано за масками довіри та зради. Завдяки високоякісному виробництву, несподіваним сюжетним поворотам і національному колориту, проект вже здобув популярність і зайняв одне з провідних місць серед осінніх прем'єр. Не втрачайте можливість поринути у світ "Зрадників" на Sweet TV та відчути гру, у якій кожен крок і слово можуть мати вирішальне значення.