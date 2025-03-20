Поліція опублікувала відео наймасованішої дронової атаки Росії по Кропивницькому
Патрульна поліція опублікувала відео наймасованішої дронової атаки Росії по Кропивницькому, що відбулася вночі 20 березня.
Правоохоронці зауважили, що уже після першого прильоту патрульні прибули на місце події та перекрили під’їзди до території, яка була під обстрілами.
"Коли вибухи тимчасово затихали і з’являлася можливість проводити евакуацію, ми будинок за будинком, квартира за квартирою перевіряли, чи не було серед руїн поранених, а також якнайшвидше вивозили місцевих мешканців", – розповіли в поліції.
Ввечері 20 березня відомо про 14 постраждалих, зокрема чотирьох дітей, повідомляє Укрінформ із посиланням на міську раду Кропивницького.
Через атаку пошкоджено 70 приватних та 17 багатоквартирних будинків.
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