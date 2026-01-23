Служба безпеки України оприлюднила відео допиту військовослужбовця російської армії, який разом зі спільником розстріляв дев’ятьох українських військовополонених під час боїв у Курській області РФ. Йому готується повідомлення про підозру, розповіли у пресслужбі СБУ.

За даними слідства, воєнний злочин скоїв військовослужбовець 155-ї окремої бригади Тихоокеанського флоту РФ Сергій Скобєлєв. У жовтні 2024 року він командував штурмовою групою, яка отримала наказ атакувати позиції Сил оборони на території Курської області.

У СБУ розповіли, що під час бою група захопила в полон дев’ятьох українських військових. Полонених змусили роздягнутися й лягти на землю. Щоб не допустити опору, їм повідомили, що їх готують до обміну. Однак за наказом командира Скобєлєв разом зі спільником розстріляв усіх полонених з табельної зброї.

Після цього військові РФ зібрали мобільні телефони та рації загиблих і продовжили бойові дії. Через тиждень Скобєлєв потрапив у полон до Сил оборони України.

У СБУ зазначають, що спочатку він не визнавав своєї причетності, однак зібрані докази змусили його зізнатися. Йдеться про грубе порушення Женевської конвенції та норм міжнародного гуманітарного права. Підозру готують, підозрюваному загрожує суворе покарання.

На оприлюдненому відео допиту Скобєлєв розповідає про розстріл військовополонених. За його словами, командир наказав заспокоїти українських військових, пообіцявши їм обмін, а потім розстріляти.

Чоловік розповів, що він разом зі спільником посадив полонених в одному місці, провів огляд і після цього здійснив розстріл: він убив чотирьох, інший військовий – п’ятьох. Після цього група зібрала речі загиблих і рушила далі.

Раніше, 19 січня, президент Зеленський повідомляв, що бійці взяли в полон окупанта, винного у розстрілі військовополонених у Курській області.

ДОВІДКА 155 бригада активно воює проти України, зокрема брала участь у боях на Київщині, у Маріуполі, Вугледарі, Курській області. Загарбники з цієї бригади вбивали українських військовополонених і цивільних. Одним із найбільш резонансних злочинів підрозділу став випадок у серпні 2024 року, коли окупанти оприлюднили відео з відрізаною головою українського захисника, насадженою на палицю.