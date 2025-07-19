У Києві притягнули до відповідальності жінку, яка вигукувала в метро проросійські гасла

Відносно киянки склали адміністративний протокол за статтею про дрібне хуліганство

Поліція (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Київські правоохоронці притягнули до відповідальності жінку, яка у столичному метро вигукувала схвальні гасла на користь держави-агресорки. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Напередодні правоохоронці виявили у соцмережах відео, на якому пасажирка, перебуваючи у вагоні потяга червоної гілки київського метрополітену, викрикувала гасла на користь держави-агресорки.

Поліціянти встановили, що на відео 25-річна місцева мешканка. Жінку затримали.

Під час спілкування з правоохоронцями вона пояснила, що через проблеми в особистому житті вжила надмірну кількість алкоголю та подальші свої дії не пам’ятає.

Відносно киянки склали адміністративний протокол за статтею про дрібне хуліганство. Санкція статті передбачає накладення штрафу, громадські, виправні роботи або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Надалі з порушницею спілкуватимуться співробітники Служби безпеки України.

Фото: Поліція Києва

18 липня Telegram-канал "Лівий берег Київ" опублікував відео, на якому невідомий б’є жінку у вагоні метро. Автори стверджують, що пасажирка висловлювала схвальні лозунги на користь Росії, спровокувавши конфлікт з іншим пасажиром, який її й вдарив.

Після оприлюднення відео столична поліція повідомила про проведення перевірки.

8 жовтня 2024 року поліція Києва повідомила про затримання 45-річного уродженця Харкова, який негативно висловлювався в бік українців та принижував військових, зокрема захисників, які загинули на війні.

10 жовтня суд заарештував чоловіка. Йому інкримінують виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України та глорифікацію її учасників.