У Подільському районі Києва вибухнуло авто
У середу, 23 квітня, у Подільському районі столиці вибухнула автівка. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.
За даними правоохоронців, унаслідок вибуху ніхто не постраждав. На місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи.
Поліціянти з’ясовують усі обставини та опитують очевидців. Вирішується питання правової кваліфікації.
Правоохоронці пообіцяли оприлюднити всі деталі згодом.
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