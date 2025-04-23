У Подільському районі Києва вибухнуло авто
Поліція (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У середу, 23 квітня, у Подільському районі столиці вибухнула автівка. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

За даними правоохоронців, унаслідок вибуху ніхто не постраждав. На місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи.

Поліціянти з’ясовують усі обставини та опитують очевидців. Вирішується питання правової кваліфікації.

Правоохоронці пообіцяли оприлюднити всі деталі згодом.

  • 20 березня 2025 року у середмісті Рівного пролунав вибух, унаслідок чого поранено двох людей. СБУ кваліфікувала вибух як спробу теракту.
  • 4 квітня вибухнула машина очільника Лівобережної міської адміністрації Дніпра Юрія Федька. Згодом посадовець помер в лікарні.
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