У Подільському районі Києва вибухнуло авто

Унаслідок вибуху ніхто не постраждав, заявили в поліції

Поліція (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У середу, 23 квітня, у Подільському районі столиці вибухнула автівка. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

За даними правоохоронців, унаслідок вибуху ніхто не постраждав. На місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи.

Поліціянти з’ясовують усі обставини та опитують очевидців. Вирішується питання правової кваліфікації.

Правоохоронці пообіцяли оприлюднити всі деталі згодом.