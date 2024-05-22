Івана Купала та Різдво Івана Хрестителя 2024: що це за свята та чому вони відзначаються в один день
Що означає свято Івана Купала
Івана Купала – це традиційне неперехідне свято східних слов’янських народів. Свято походить ще з дохристиянських часів. З давніх-давен вважалося святом кохання та продовження роду. Одне з головних свят сонячного календаря. Символами Івана Купала є вода і вогонь, тому це свято очищення з магічними елементами.
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Чи змінилася дата святкування Івана Купала та Різдва Іоана Предтечі у 2024 році
Від 2024 року Івана Купала та Різдва Іоана Предтечі в Україні святкуватиметься з 23 на 24 червня. Раніше свято відзначалося у ніч проти 7 липня, це дата за юліанським календарем. Але свято Івана Купала прив’язане до літнього сонцестояння та відзначається у найкоротшу ніч у році. Саме тому за григоріанським календарем випадає у ніч з 23 на 24 червня.
Чим церковне свято Різдво Івана Хрестителя відрізняється від народного Івана Купала
Українці святкують два свята в один день, які насправді не мають нічого спільного. За церковним календарем, 24 червня відзначається Різдво Івана Предтечі (він же Іван Хреститель).
- Святий Іван Хреститель, за біблійними переказами, був родичем Ісуса Христа і його послідовником. Саме він хрестив Ісуса в річці Йордан і проповідував народу про пришестя Месії. Іван Предтеча був свідком богоявлення – сходження Святого Духу у вигляді голуба. У церковному календарі є шість свят на рік, присвячених Івану Хрестителю, і кожне з них шанується українським народом. Це один з найшанованіших святих у християнській традиції.
- Купала — це язичницьке свято, пов’язане з астрономічними явищами. Масові гуляння, ігри біля вогнища, нічні купання — це все ритуальні елементи свята, характерні для слов’ян язичницьких часів. Це свято відоме ще з IV століття нашої ери. Оскільки в українській традиції це свято дуже прижилось, церква вирішила його "узаконити", і саме в цей день з'явилося церковне свято Різдво Івана Хрестителя. У своїй язичницькій основі свято мало назву Купала, ім'я Іван – це наслідок християнізації.
Народні українські обряди на свято Івана Купала
Існують свідчення про заборону церквою свята Купали ще у XVIII столітті. На початку XX століття язичницькі обряди стали зникати, проте збереглася традиція плести вінки та пускати їх на воду, стрибати через вогнище. А найвідоміший збережений обряд – купання, саме через це свято називається Купалом.
Купальська ніч досі має магічне значення для українців. Основними елементами святкування є опудала Купала і Марени, які спеціально готували до свята. Обов’язковим атрибутом в ніч на Купала є велике вогнище, де збиралися на гуляння.
Крім того, в українській традиції обов’язковою розвагою є стрибання через вогнище. Після стрибків пускали вінки на воду. Дівчата в цю ніч ворожили на своє кохання.
Повір’я про цвіт папороті на Івана Купала
Існує повір’я, що в ніч на Івана Купала з’являється цвіт папороті. Знайти його дуже непросто, але той, хто знайде, отримає надзвичайну силу: зможе розуміти мову звірів, бачити майбутнє і зцілювати людей. Перекази про квітку папороті відобразилися в українському фольклорі. Цю легенду неодноразово використовували у піснях та віршах.