Івана Купала та Різдво Івана Хрестителя 2024: що це за свята та чому вони відзначаються в один день

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Що означає свято Івана Купала

Івана Купала – це традиційне неперехідне свято східних слов’янських народів. Свято походить ще з дохристиянських часів. З давніх-давен вважалося святом кохання та продовження роду. Одне з головних свят сонячного календаря. Символами Івана Купала є вода і вогонь, тому це свято очищення з магічними елементами.

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Чи змінилася дата святкування Івана Купала та Різдва Іоана Предтечі у 2024 році

Від 2024 року Івана Купала та Різдва Іоана Предтечі в Україні святкуватиметься з 23 на 24 червня. Раніше свято відзначалося у ніч проти 7 липня, це дата за юліанським календарем. Але свято Івана Купала прив’язане до літнього сонцестояння та відзначається у найкоротшу ніч у році. Саме тому за григоріанським календарем випадає у ніч з 23 на 24 червня.

Чим церковне свято Різдво Івана Хрестителя відрізняється від народного Івана Купала

Українці святкують два свята в один день, які насправді не мають нічого спільного. За церковним календарем, 24 червня відзначається Різдво Івана Предтечі (він же Іван Хреститель).

Святий Іван Хреститель, за біблійними переказами, був родичем Ісуса Христа і його послідовником. Саме він хрестив Ісуса в річці Йордан і проповідував народу про пришестя Месії. Іван Предтеча був свідком богоявлення – сходження Святого Духу у вигляді голуба. У церковному календарі є шість свят на рік, присвячених Івану Хрестителю, і кожне з них шанується українським народом. Це один з найшанованіших святих у християнській традиції.

Купала — це язичницьке свято, пов’язане з астрономічними явищами. Масові гуляння, ігри біля вогнища, нічні купання — це все ритуальні елементи свята, характерні для слов’ян язичницьких часів. Це свято відоме ще з IV століття нашої ери. Оскільки в українській традиції це свято дуже прижилось, церква вирішила його "узаконити", і саме в цей день з'явилося церковне свято Різдво Івана Хрестителя. У своїй язичницькій основі свято мало назву Купала, ім'я Іван – це наслідок християнізації.

Народні українські обряди на свято Івана Купала

Існують свідчення про заборону церквою свята Купали ще у XVIII столітті. На початку XX століття язичницькі обряди стали зникати, проте збереглася традиція плести вінки та пускати їх на воду, стрибати через вогнище. А найвідоміший збережений обряд – купання, саме через це свято називається Купалом.

Купальська ніч досі має магічне значення для українців. Основними елементами святкування є опудала Купала і Марени, які спеціально готували до свята. Обов’язковим атрибутом в ніч на Купала є велике вогнище, де збиралися на гуляння.

Крім того, в українській традиції обов’язковою розвагою є стрибання через вогнище. Після стрибків пускали вінки на воду. Дівчата в цю ніч ворожили на своє кохання.

Повір’я про цвіт папороті на Івана Купала

Існує повір’я, що в ніч на Івана Купала з’являється цвіт папороті. Знайти його дуже непросто, але той, хто знайде, отримає надзвичайну силу: зможе розуміти мову звірів, бачити майбутнє і зцілювати людей. Перекази про квітку папороті відобразилися в українському фольклорі. Цю легенду неодноразово використовували у піснях та віршах.