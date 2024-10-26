LIGA.net шукає редакторів, журналіста(-ку) та SEO-спеціалістів

Джерело: LIGA.net

У зв’язку з постійним розвитком і розширенням LIGA.net шукає спеціалістів, які приєднаються до нашої команди та разом з нами формуватимуть інфопростір України.

Редактор або редакторка розділу "Думки"

Тобі до нас, якщо ти:

маєш досвід роботи в журналістиці від 3 років (обов’язково);

відмінно володієш українською мовою, знаєш англійську (можеш читати, впевнено перекладати, спілкуватися);

маєш загальне розуміння суспільно-політичної й економічної ситуації в Україні та світі, знаєш ключових представників влади, лідерів думок;

вмієш працювати в умовах багатозадачності та дотримання дедлайнів;

маєш високий рівень організованості й уваги до деталей.

Твоя зона відповідальності:

наповнення розділу "Думки" на сайті LIGA.net: замовлення, редагування, верстка та публікація колонок від постійних колумністів (контроль дотримання формату);

пошук нових авторів;

відвідування тематичних заходів задля встановлення зв’язків;

переклад і публікація матеріалів з іноземних видань;

налагодження партнерств із міжнародними медіа / Think tank / лідерами думок з метою перекладу і публікації їхніх матеріалів на нашому сайті.

Якщо це про тебе, тоді ми запрошуємо тебе доєднатися до нас і пропонуємо такі умови:

стабільну винагороду;

комфортні умови роботи;

безпечний офісний простір (з генератором, Старлінком і бомбосховищем);

професійний колектив, роботу в стабільній компанії з відмінною репутацією;

працевлаштування офіційне або через ФОП;

гібридний графік роботи: 2 рази на тиждень — офіс, 3 рази на тиждень — віддалено (офіс розташований у пішій доступності від ст. м. "Берестейська");

неформальну та дружню комунікацію. Можливість реалізувати свій професійний досвід і розвиватися разом з нами.

Чекаємо на твоє резюме на ел. пошту: [email protected].

Редактор або редакторка стрічки новин

LIGA.net шукає новинарів у суспільно-політичну редакцію. Надаємо перевагу досвідченим редакторам та редакторкам (досвід – від двох років), які працювали/працюють у великих медіапроєктах у Києві або в головних регіональних ЗМІ.

Також розглядаємо кандидатури менш досвідчених новинарів (досвід – від одного року), але готових продовжувати навчатися та професійно розвиватися.

Тобі до нас, якщо ти маєш:

досвід роботи із суспільно-політичними новинами та аналітикою;

високий рівень організованості та уваги до деталей;

відмінне володіння українською мовою, знання англійської буде перевагою;

вміння працювати в умовах багатозадачності та дотримання дедлайнів.

Твоя зона відповідальності:

написання новин на актуальні теми (тільки цікаве, важливе, перевірене та свіже);

моніторинг державних ресурсів, соцмереж, західних і українських медіа, прослуховування брифінгів (зокрема й англійською мовою);

оперативне опрацювання інформації, швидке реагування на "гарячі" інфоприводи;

писати новини грамотно та "людською" мовою, дотримуючись журналістських стандартів і вимог Редакційного кодексу LIGA.net. Основні обов’язки:

моніторинг актуальних суспільно-політичних подій в Україні та світі;

підготовка, редагування та публікація новинних матеріалів;

координація роботи з журналістами та іншими редакторами;

оперативне оновлення стрічки новин та забезпечення її актуальності.

Якщо це про тебе, тоді ми запрошуємо доєднатися до нас та пропонуємо такі умови:

зручний гібридний режим роботи, якщо ти проживаєш у Києві (60% – віддалено, 40% – офіс);

восьмигодинний робочий день (ранкові/вечірні зміни) п’ять днів на тиждень (можуть бути додаткові зміни у вихідні – за додаткову оплату або за відгули);

працевлаштування офіційне або через ФОП;

зарплату від 20 000 грн (за результатами співбесіди) + премії;

можливість професійного розвитку та кар'єрного зростання;

комфортні умови праці. У бізнес-центрі є надійне укриття, тому можеш не переживати за свою безпеку. Також ми забезпечені автономним живленням та Старлінком.

Стань частиною команди LIGA.net та допомагай формувати інформаційний простір країни! Надсилай своє резюме на пошту: [email protected].

Редактор або редакторка стрічки новин на рубрику "Технології"

LIGA.net шукає новинаря в розділ "Технології". Надаємо перевагу досвідченим редакторам та редакторкам (досвід – від двох років), які працювали/працюють у профільних медіапроєктах у Києві або в регіональних ЗМІ. Або які вели стрічку новин про технології у виданнях широкого профілю.

Тобі до нас, якщо ти маєш:

досвід роботи із новинами про технології, науку, IT/телеком, стартапи тощо;

високий рівень організованості та уваги до деталей;

відмінне володіння українською мовою, знання англійської буде перевагою;

вміння працювати в умовах багатозадачності та дотримання дедлайнів.

Твоя зона відповідальності:

написання новин на актуальні теми (тільки цікаве, важливе, перевірене та свіже);

моніторинг західних і українських профільних медіа;

оперативне опрацювання інформації, швидке реагування на "гарячі" інфоприводи;

писати новини грамотно та "людською" мовою, дотримуючись журналістських стандартів і вимог Редакційного кодексу LIGA.net.

Основні обов’язки:

моніторинг актуальних подій про технології в Україні та світі;

підготовка, редагування та публікація новинних матеріалів;

координація роботи з журналістами та іншими редакторами;

оперативне оновлення стрічки новин та забезпечення її актуальності.

Ми пропонуємо:

зручний гібридний режим роботи, якщо ти проживаєш у Києві (60% – віддалено, 40% – офіс);

восьмигодинний робочий день п’ять днів на тиждень;

працевлаштування офіційне або через ФОП;

гідну зарплату (за результатами співбесіди) + премії;

можливість професійного розвитку та кар'єрного зростання;

комфортні умови. У бізнес-центрі є надійне укриття, тому можеш не переживати за свою безпеку. Також ми забезпечені автономним живленням та Старлінком.

Якщо це про тебе, будемо раді знайомству та чекаємо на резюме на пошту: [email protected].

Керуючий(-а) редактор(-ка) рубрики "Технології"

Шукаємо досвідченого(-у) спеціаліста(-ку), який(-а) зможе налагодити системну роботу ввіреної йому / їй редакції та оперативно висвітлювати події у сфері технологій у світі й Україні. Наш ідеальний кандидат має генерувати та реалізовувати ідеї унікальних матеріалів у контексті подій в Україні (як ринкових, так і соціально важливих).

Твоя зона відповідальності:

підготувати стратегію розвитку відділу;

пошук ідей для матеріалів;

написання й редагування матеріалів для сайту різних форматів;

підбір команди;

проведення нарад;

відвідування тематичних заходів тощо.

Необхідний досвід:

досвід у журналістиці від 5 років (бажано в тематиці технологій або бізнесу);

досвід управління командою 3-5 людей (бажано);

обізнаність у сфері технологій: передові технологічні розробки (miltech, зокрема), новини про технологічний бізнес, як-от злиття компаній, стартапи тощо (як українські, так і світові), технологічне право й політика, технічна культура;

вміння оперативно реагувати на події.

Ми пропонуємо:

гібридний графік роботи: 2 рази на тиждень — офіс, 3 рази на тиждень — віддалено (офіс розташований у пішій доступності від ст. м. "Берестейська");

офіційне працевлаштування або через ФОП;

можливість професійного розвитку й кар'єрного зростання;

роботу в дружній команді професіоналів, які діляться своїми знаннями й досвідом;

безпечний офісний простір (з генератором, Старлінком і бомбосховищем).

Якщо це про тебе, будемо раді знайомству та чекаємо на резюме на пошту: [email protected].

Журналіст або журналістка в розділ "Життя"

Надаємо перевагу досвідченим журналістам/журналісткам (досвід – від двох років), які працювали/працюють у великих медіапроєктах у Києві або в головних регіональних ЗМІ.

Також розглядаємо кандидатури менш досвідчених журналістів/журналісток (досвід – від одного року), але готових продовжувати навчатися та професійно розвиватися.

Тобі до нас, якщо ти ініціативна, креативна, організована і відповідальна людина.

Що ми очікуємо:

досвід роботи з новинами кіно, театру, книжок, музики, архітектури, дизайну, здоров’я, психології;

уміння писати цікаво про дозвілля;

знання англійської буде перевагою;

дотримання дедлайнів.

Основні обов'язки:

написання статей, інтерв’ю, репортажів та оглядів;

пошук актуальних для розділу тем і спікерів;

організація та проведення інтерв'ю.

Ми пропонуємо:

комфортні умови роботи: у бізнес-центрі є надійне укриття, ми забезпечені автономним живленням і Старлінком;

гібридний режим (60% віддалено, 40% — офіс, Київ, вул. Парково-Сирецька);

працевлаштування офіційне або через ФОП;

можливість професійного розвитку та кар'єрного зростання;

зарплата від 20 000 грн (за результатами співбесіди).

Надсилайте своє резюме на пошту: [email protected].

Senior SEO

Якщо ти маєш і вмієш:

досвід понад 5 років, глибокі знання SEO-стратегій, вміння керувати командами;

досвід оптимізації сайтів, також YMYL;

досвід успішного просування проєктів у висококонкурентних нішах;

глибоке розуміння принципів функціонування пошукової системи, включно й механізми ранжування, оптимізацію на сторінці та поза її межами, а також вплив оновлень Google;

володіти інструментами SEO;

досвід побудови посилань і знання різних стратегій побудови посилань;

розуміння HTML, CSS і знання технічних факторів SEO і EEAT;

навички проведення аудиту сайтів;

досвід використання засобів штучного інтелекту для завдань SEO.

Твоя зона відповідальності:

оn-page оптимізація сайту;

робота з анкор-листами (створення та контроль виконання роботи);

складання ТЗ на контент і робота з АІ-інструментами;

формування базових задач на технічку команду, дизайнерів та аффіліат-відділ;

здійснення аналізу конкурентів і ринку для визначення стратегії просування сайту;

пошук нових способів оптимізації та просування вебсайту відповідно до оновлених вимог пошукової системи;

аналіз зовнішніх посилань і розробка плану посилань для проєкту.

Умови роботи:

графік роботи: пн-пт, 09:00-18:00;

зручний гібридний режим роботи (60% віддалено, 40% — офіс, Київ, вул. Парково-Сирецька). В бізнес-центрі є надійне укриття, ми забезпечені автономним живленням і Старлінком.

Ми пропонуємо:

офіційне працевлаштування;

можливість професійного розвитку й кар'єрного зростання;

професійний колектив, робота в стабільній компанії з відмінною репутацією;

комфортні умови роботи й можливість працювати з використанням сучасних технологій.

Якщо це про тебе, будемо раді знайомству та чекаємо на резюме на ел.пошту: [email protected].

Middle SEO

Якщо ти маєш і вмієш:

досвід від 2 до 5 років, вміння аналізувати дані та розробляти ефективні SEO-рішення;

досвід роботи вебмайстром, контент-менеджером;

вміння працювати з Ahrefs, Serpstat;

розуміння основ роботи пошукових систем;

уважність до деталей і системне мислення;

бажання розумітися на тонкощах роботи алгоритмів ранжирування;

відповідальність, посидючість.

Твоя зона відповідальності:

складання та кластеризація семантичного ядра;

написання метатегів;

пошук "зелених тем";

аналіз даних за допомогою сервісів Google;

допомога у складанні контент-плану;

підготовка ТЗ для текстів, контроль копірайтерів і перевірка написаних текстів.

Умови роботи:

графік роботи: позмінний — ранок/вечір, 8 робочих годин за зміну;

гібридний режим (60% віддалено, 40% — офіс, Київ, вул. Парково-Сирецька). В бізнес-центрі є надійне укриття, ми забезпечені автономним живленням і Старлінком.

Ми пропонуємо:

офіційне працевлаштування або через ФОП;

професійний колектив, робота в стабільній компанії з відмінною репутацією;

можливість реалізувати свій професійний досвід і розвиватися разом з нами.

Якщо це про тебе, будемо раді знайомству та чекаємо на резюме на ел. пошту: [email protected].

Підбираючи людей у нашу команду, ми не дискримінуємо кандидатів за жодною ознакою (вік, стать, колір шкіри, релігія, політичні уподобання тощо). Під час роботи дотримуємося антидискримінаційної політики.