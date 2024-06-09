100 000, 70 000 і 50 000 грн: у Міноборони перелічили надбавки для військових ЗСУ
Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова озвучила мінімальну суму зарплати у Збройних Силах України і перелічила передбачені наразі доплати українським захисникам. Про це вона розповіла у розмові з речником відомства Дмитром Лазуткіним.
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Базове грошове забезпечення у ЗСУ – 20 100 грн. Це мінімальна сума, нижче якої не може бути у військового, зазначила Калмикова.
Також є надбавки: це бойові виплати в розмірі 100 000 грн за виконання завдань на передовій і додаткові затверджені Кабміном 70 000 грн.
За словами Калмикової, щодо 70 000 вже проведені всі необхідні процедури, є наказ міністра оборони Рустема Умєрова з порядком нарахування і наразі відомство збирає дані з військ щодо чисельності осіб, якім треба виплатити цю суму.
Серед інших доплат є також 30 000 грн, які виплачуються тим, хто у складі угруповань виконує спеціальні та бойові завдання.
Є окрема доплата для військовослужбовців, які служать в управліннях – це до 50 000 грн.
Калмикова зазначила, що наразі спостерігається "дуже гарна" динаміка роботи центрів рекрутингу, і всі вакансії у ЗСУ зараз є популярними, тому що армія все ще є роботодавцем із найвищою зарплатою в Україні.
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