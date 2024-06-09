100 000, 70 000 і 50 000 грн: у Міноборони перелічили надбавки для військових ЗСУ

Крім зарплати, військові на "нулі" отримують бойові, а також нещодавно схвалені 70 000 грн. Для спецзавдань і в управліннях є свої надбавки

Ілюстративне фото - Генштаб

Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова озвучила мінімальну суму зарплати у Збройних Силах України і перелічила передбачені наразі доплати українським захисникам. Про це вона розповіла у розмові з речником відомства Дмитром Лазуткіним.

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Базове грошове забезпечення у ЗСУ – 20 100 грн. Це мінімальна сума, нижче якої не може бути у військового, зазначила Калмикова.

Також є надбавки: це бойові виплати в розмірі 100 000 грн за виконання завдань на передовій і додаткові затверджені Кабміном 70 000 грн.

За словами Калмикової, щодо 70 000 вже проведені всі необхідні процедури, є наказ міністра оборони Рустема Умєрова з порядком нарахування і наразі відомство збирає дані з військ щодо чисельності осіб, якім треба виплатити цю суму.

Серед інших доплат є також 30 000 грн, які виплачуються тим, хто у складі угруповань виконує спеціальні та бойові завдання.

Є окрема доплата для військовослужбовців, які служать в управліннях – це до 50 000 грн.

Калмикова зазначила, що наразі спостерігається "дуже гарна" динаміка роботи центрів рекрутингу, і всі вакансії у ЗСУ зараз є популярними, тому що армія все ще є роботодавцем із найвищою зарплатою в Україні.

З 18 травня набув чинності закон про мобілізацію, тому до 16 липня усі військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані. Зробити це можна трьома шляхами – через ТЦК, ЦНАП або електронний кабінет.

З 18 червня у застосунку "Резерв+" з'явиться QR-код – це зрівняє дані з електронного реєстру з паперовим обліковим документом.

Українці можуть звертатись до центрів рекрутингу, щоб мати змогу самостійно вибрати посаду у лавах Сил оборони.

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