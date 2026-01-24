Атака на Харків та Київ. У столиці є загиблий, а в Харкові 19 постраждалих, серед яких дитина – фото
У ніч проти 24 січня Росія атакувала Київ та Харків дронами – є влучання і поранені містяни. Про це повідомили начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та міський голова столиці Віталій Кличко, а також мер Харкова Ігор Терехов.
В Дніпровському районі через влучання дронів пошкоджені гаражі, сталася пожежа. Також палав бензовоз на паркуванні. В Соломʼянському районі є влучання в шестиповерхову офісну будівлю, а в Голосіївському – пошкоджені вікна у приватному будинку.
В Дарницькому районі внаслідок атаки постраждала будівля приватного медзакладу: пошкоджені вікна, травмована одна людина. Також є влучання в недобудовану житлову багатоповерхівку – сталася пожежа на рівні п'ятого та шостого поверхів.
Станом на 03:00 було відомо про одного загиблого та чотирьох поранених внаслідок ворожої атаки. Трьох постраждалих госпіталізували. На лівому березі столиці перебої з тепло- та водопостачанням.
За даними Терехова, Харків був під масованою атакою понад дві години. Ворог ударив 25 "шахедами" по житлових будинках, по гуртожитку з переселенцями, по лікарні й пологовому будинку.
В місті виникли пожежі, переважно постраждав Індустріальний район, зазначив Терехов. Кількість постраждалих станом на 07:35 зросла до 19 осіб, серед них одна дитина.
- 22 січня окупанти FPV-дроном атакували авто волонтерів, які розвозили хліб, – двоє чоловіків загинули.
- 23 січня Росія вбила чотирьох людей дронами, зокрема дитину у селищі під Краматорськом.
