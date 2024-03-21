Австрія проти, щоб за кошти від заморожених російських активів купували зброю для України

Канцлер країни Карл Негаммер заявив, що "для нас, нейтральних, важливо, щоб гроші, які ми схвалюємо, не були витрачені на зброю і боєприпаси"

Карл Негаммер (Фото: ЕРА)

Австрія виступає проти передавання доходів від заморожених російських активів для закупівлі зброї для української армії. Про це перед самітом лідерів Євросоюзу заявив австрійський канцлер Карл Негаммер.

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Він зазначив, що не проти використати доходи від активів РФ на відбудову України, але щодо закупівлі зброї для ЗСУ – Відень проти.

"Наразі ми перебуваємо в процесі обговорення цього питання. Для нас, нейтральних, важливо, щоб гроші, які ми схвалюємо, не були витрачені на зброю і боєприпаси. Спочатку обговорювалося, що вони мають бути інвестовані у відновлення в Україні, і я думаю, що це розумна пропозиція", – пояснив Негаммер.

Минулого тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що західні союзники спрямують кошти від заморожених активів країни-агресора на військову допомогу Україні.

6 січня 2024 року президент Володимир Зеленський оцінив доступні для конфіскації закордонні активи Росії у $300 млрд і закликав використати ці кошти для підтримки України.

23 січня стало відомо, що ЄС планує застосувати податок на надприбуток від заморожених активів Центрального банку Росії, проте без конфіскації коштів. Група країн, зокрема й Німеччина, дали зрозуміти, що вони проти арешту російських активів з юридичних міркувань.

Однак 29 січня посли ЄС досягли "принципової" згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні.

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