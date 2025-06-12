Axios: Іран може завдати масованого удару у разі атаки Ізраїлем його ядерних обʼєктів

Ізраїль готується до удару по Ірану вже найближчим часом, зазначає співрозмовник

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Іран може завдати масованого удару у відповідь, якщо Ізраїль атакує його ядерні обʼєкти. Про це пише Axios з посиланням на обізнаного із ситуацією співрозмовника.

Минулого тижня спеціальний посланець США на Близькому Сході Стів Віткофф попередив про це топових республіканців у Сенаті.

За даними співрозмовника, Ізраїль готується до удару по Ірану вже найближчим часом, якщо на цих вихідних Віткоффу не вдасться досягнути прориву у новій ядерній угоді.

Проте, за словами Віткоффа, відповідь Ірану може перевантажити ізраїльську систему ППО та спричинити масштабні руйнування.

Імовірно, Іран планує удар із використанням великої кількості балістичних ракет. Віткофф наголосив, що такий удар міг би спричинити масові жертви та серйозні руйнування.

Командувач Корпусу вартових ісламської революції генерал Хосейн Саламі повідомив, що Іран готовий до війни та вже визначив цілі для ударів.

Він наголосив, що відповідь Ірану на будь-яку атаку Ізраїлю буде "болючішою та руйнівнішою", ніж дві масові ракетні атаки минулого року.

15 червня Стів Віткофф має розпочати шостий раунд переговорів – це може бути останній шанс для дипломатії, зазначає видання.

ДОПОВНЕНО 22:11. Державний департамент США оголосив масштабне попередження про небезпеку для Близького Сходу та Північної Африки.

"У зв'язку з посиленням напруженості в регіоні Державний департамент рекомендує громадянам США, які перебувають у регіоні Близького Сходу і Північної Африки, проявляти підвищену обережність", – йдеться в повідомленні.

У Держдепі нагадали, що в минулому подібна напруженість призводила до збоїв у поїздках і підвищених проблем безпеки для громадян США в цьому регіоні.

"Громадянам США слід зареєструватися в програмі Smart Traveler Enrollment Program (STEP) на сайті step.state.gov, щоб отримувати інформацію та сповіщення і полегшити пошук вас у надзвичайній ситуації за кордоном", – додали у пресслужбі.